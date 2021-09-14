В Краснодаре умер Герой России, генерал армии Виктор Казанцев. Ему было 75 лет. Под его руководством отбивали Дагестан от террористов во время второй чеченской кампании, брали Грозный, освобождали от бандформирований Чечню. Знакомые вспоминают его как сурового, но справедливого человека, который выступал за мир на Северном Кавказе.

О смерти Казанцева сообщила пресс-служба Южного военного округа. Там отметили, что у генерала была продолжительная болезнь.

«По словам родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — рассказал РИА «Новости» представитель ЮВО.

По предварительной информации, прощание и похороны состоятся 16 сентября.

Путь в генералы

Жизненный путь Казанцева нельзя назвать простым. Он родился в Белоруссии, окончил Свердловское Суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, Военные академии имени М. В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России.

За свою жизнь успел побывать главой оперативной группы Минобороны СССР по Казахской ССР, заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа, первым заместителем начальника штаба Забайкальского военного округа.

Он же руководил борьбой с боевиками в Чечне в 1999–2000 годах, во время Второй чеченской войны. Бывший командующий Северо-Кавказским военным округом говорил, что штурм Грозного в декабре 1999-го — идея именно Казанцева.

В 1999 году Борис Ельцин, который на тот момент занимал пост президента России, присвоил Казанцеву звание Героя России — «за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований». И уже в феврале 2000 года Казанцеву присвоили звание генерала армии.

В мае того же года его уволили в запас. Казанцеву тогда было чуть больше 50 лет. Тогда же его назначили полномочным представителем президента в Южном федеральном округе. От этой должности Казанцева освободили спустя четыре года.

С 2015-го генерал был главным инспектором группы инспекторов Объединенного стратегического командования ЮВО.

«Решительно, смело, жестко»

Экс-командующий Северо-Кавказским военным округом Геннадий Трошев вспоминал Казанцева как вспыльчивого, но отходчивого начальника.

«Мат его не глушили даже дубовые двери кабинета, и в приемной офицеры бледнели еще задолго до визита к командующему», — рассказал Трошев в своей книге «Моя война».

По словам Трошева, в Дагестане генерал действовал «решительно, смело, жестко». Он напомнил, что Казанцев руководил операцией по штурму Грозного в 1999 году.

«Это его идея в итоге была осуществлена, когда бандитов заманили в ловушку — вынудили уйти из города и загнали на минные поля. Сотни боевиков тогда погибли», — рассказал Трошев.

Он подчеркнул, что Казанцев действительно хотел мира на Северном Кавказе и шел на все, лишь бы не допустить новых конфликтов на юге России.

Похожим образом в разговоре с «Газетой.ru» описал Казанцева и генерал-майор Сергей Канчуков — экс-начальник разведки бывшего Сибирского военного округа и группировки войск в Чечне.

«Он был строгим, но справедливым. Всегда прислушивался, обязательно выслушивал своих подчиненных во время докладов. Многие говорят, что он был немножко грубоват, но я бы так не сказал. Это была форма такой требовательности с его стороны. Он жестко требовал выполнения задач, которые стояли. И эти задачи выполнялись — это было на пользу общему делу», — отметил Канчуков.