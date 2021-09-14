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    14 сентября 2021, 10:04

    Скончался Герой России генерал Виктор Казанцев

    Екатерина Шамина

    В Краснодаре умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. Ему было 75 лет.

    Скончался Герой России генерал Виктор Казанцев

    О смерти Героя России сообщил «Интерфаксу» один из его родственников.

    Казанцев был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. По его руководством ликвидированы банды боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Также Казанцев в 1999–2000 годах руководил освобождением от боевиков территорий Чечни.

    Героя России Виктор Казанцев получил 4 декабря 1999 года. А 23 февраля 2000 года на праздничном митинге в освобожденном Грозном ему были вручены погоны генерала армии.

    В 2000–2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.