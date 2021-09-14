Скончался Герой России генерал Виктор Казанцев

В Краснодаре умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. Ему было 75 лет.

О смерти Героя России сообщил «Интерфаксу» один из его родственников.

Казанцев был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. По его руководством ликвидированы банды боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Также Казанцев в 1999–2000 годах руководил освобождением от боевиков территорий Чечни.

Героя России Виктор Казанцев получил 4 декабря 1999 года. А 23 февраля 2000 года на праздничном митинге в освобожденном Грозном ему были вручены погоны генерала армии.

В 2000–2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.