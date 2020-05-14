Названа предварительная дата ЕГЭ

ЕГЭ в очередной раз перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Рособрнадзоре рассказали, что экзамен проведут не раньше 19 июня.

«Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

Окончательное решение по дням проведения экзаменов примут с учетом развития эпидемической ситуации. Ранее проведение ЕГЭ назначили на 8 июня. Выпускники в этом году будут сдавать всего два предмета, которые им необходимы для поступления в вуз. Об этом заявил заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Он добавил, что экзамены проведут по единому для всей России расписанию.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров во время беседы с «360» отметил, что в переносе даты испытаний есть свой плюс. Выпускники смогут лучше подготовиться к ЕГЭ в спокойной обстановке.