Выпускники в 2020 году сдадут ЕГЭ только по двум предметам

Выпускники российских школ в этом году должны будут выбрать два предмета, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Именно их они и будут сдавать в рамках ЕГЭ.

«Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», — заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

Замминистра добавил, что ЕГЭ в этом году проведут по единому для всей России расписанию.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что сроки единого государственного экзамена в этом году скорректируют и перенесут с 8 июня на более поздний период из-за эпидемической ситуации. Девятые классы вообще не будут сдавать экзамены по математике и русскому языку.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров во время беседы с «360» призвал не нервничать по поводу очередного переносы ЕГЭ и заявил, что это даже на руку выпускникам. У них будет больше времени подготовиться к экзамену в спокойной обстановке.