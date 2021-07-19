Вера против антипрививочников. Как представители разных конфессий призывают вакцинироваться

В разных конфессиях священнослужители все сильнее ополчаются против атипрививочников. Духовное собрание мусульман России издало заключение с неодобрением противников вакцинации, а в синагогу Севастополя антипрививочников попросту перестали пускать. Представители духовенства уверены — человек должен заботиться о себе и окружающих. И это не просто совет, а заповедь.

Представители разных конфессий выступают за вакцинацию

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву, то есть богословское заключение, с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации.

«Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее (вакцины — прим. ред.) составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому», — процитировали документ в РИА «Новости».

В этом же заявлении подчеркнули необходимость соблюдать меры предосторожности при праздновании Курбан-байрама. Речь идет о социальной дистанции в мечетях, проведении традиционных праздничных обрядов и встреч онлайн и даже об онлайн-заказе праздничного жертвоприношения.

В еврейской общине также отметили необходимость вакцинации. Прихожан севастопольской синагоги заранее предупредили, что будут пускать или привитых, или переболевших, или с отрицательным ПЦР-тестом не старше трех дней. Об этом «Подъему» рассказал руководитель еврейской общины города Биньямин Вольф.

«Мы просто очень переживаем, чтобы от нас не получилась беда и чтоб ни один человек не заболел или, не дай бог, не умер. Мы очень боимся. Сегодня в России, слава богу, есть хорошая вакцина, и я показал пример всем. Все понимают, что мы беспокоимся за их здоровье. Мы хотим жить, мы не хотим умирать. Когда идем к Богу молиться, мы идем просить благословения, а не для того, чтобы заразить себя или кого-то другого», — пояснил раввин.

Тем временем глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда от имени РПЦ осудил позицию епископа Порфирия, который выступил против прививки.

«Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал», — отметил Легойда.

У священнослужителей получается доносить информацию о вакцине до прихожан

Священнослужители говорят о необходимости вакцинации в том числе через проповеди. Об этом в разговоре с «360» рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Как говорят специалисты, врачи, единственный выход из сложившейся ситуации — вакцинация. Мы через свои проповеди, через обращения <…> [пытаемся призвать к тому,] чтобы все же наши верующие прислушивались к врачам, прививались, если нет противопоказаний Рушан Аббясов.

Он отметил, что людей запугивают фейковыми новостями о вакцине. Именно поэтому так важно давать полноценную информацию о препаратах.

«Наша задача — призывать. Мы этим и занимаемся. И предпринимаем все необходимые меры, тот же масочный режим во время богослужений. <…> Переживаем за наших верующих, вообще граждан и гостей, чтобы инфекция не распространялась», — пояснил собеседник «360».

По его словам, доносить информацию до прихожан получается. Похожее мнение в разговоре с «360» высказал и главный раввин России Берл Лазар. По его словам, многие верующие привились. Он подчеркнул, что это не просто совет, это заповедь: человек должен делать все, чтобы не навредить себе и другим.

«Если человек опасен для общества, лучше, чтобы он сидел дома. Приходить в синагогу и молиться — это важно, но намного важнее заботиться о здоровье своем и своих близких. Без вакцины человек может заразиться сам и заразить других», — заключил Лазар.