Курбан-байрам по традициям, но безопасно. Где в Подмосковье отметить главный праздник мусульман

Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет 20 июля с ограничениями. Он будет продолжаться три дня, но верующих призывают отмечать его в узком кругу: мечети все равно будут закрыты, а жертвоприношение можно будет оформить онлайн.

Ограничения в Курбан-байрам

Из-за пандемии коронавируса в России празднование одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам, который отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, пройдет с ограничениями. Многие мероприятия перенесут в онлайн, чтобы не спровоцировать новые вспышки заболеваемости ковидом. Массовых гуляний в этом году не будет.

Как сообщил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов, доступ в мечети для верующих будет закрыт на время празднования, в таком формате Курбан-байрам проходит последние два года. Служба, по решению Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России, на Курбан-байрам в столице пройдет только в Московской соборной мечети, доступ внутрь для верующих будет запрещен, а кордоны выстраивать планируют еще у ближайших станций метро, чтобы предотвратить скопление людей у мечетей. Трансляцию богослужения можно будет посмотреть онлайн.

«Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз (нафиля) в два или четыре ракаата», — сказано в заключении Совета.

В Подмосковье праздничные молитвы и проповеди тоже пройдут в онлайн-формате ради безопасности людей. Прямую трансляцию праздничного богослужения из Ногинской соборной мечети можно будет посмотреть на телеканале «360» с 07:00.

Площадки в Подмосковье

Жертву на Курбан-байрам, как объяснили муфтии, из-за пандемии можно принести дистанционно с помощью онлайн-заказа. Само жертвоприношение будет совершено на специальных площадках-загонах с соблюдением всех санитарных норм, а мясо жертвенного животного доставят заказчику прямо домой.

В Подмосковье возможность провести жертвоприношение самостоятельно все же есть: власти выделили площадки для проведения ритуального забоя скота в девяти муниципалитетах:

в деревне Горки Сухаревские в Дмитрове;

на трех площадках в Домодедове — в деревне Старосьяново (магазин «Эколь»), в селе Ям и в деревне Купчинино;

в деревне Банино в Серпухове;

в деревне Колтово в Кашире;

в селе Городец и совхозе «Озеры» в Коломне;

в деревнях Ожогино и Большие Жеребцы в Солнечногорске;

в поселке Псарьки и в Старой Купавне в Богородском округе;

на станции Столбовая и в совхозе в микрорайоне Венюково в Чехове.

Тем верующим, кто захочет приехать в одну из этих точек, необходимо будет соблюдать меры предосторожности — носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Курбан-байрам длится три дня, так что власти призывают выбрать день для жертвоприношения заранее, чтобы в первый день на площадках не было столпотворений.