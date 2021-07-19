На хадж в Мекку приехало около 60 тысяч паломников

Несмотря на пандемию, десятки тысяч вакцинированных паломников-мусульман съехались в самое священное место ислама — в Мекку. Они обязаны носить маски и социально дистанцироваться. Раньше на хадж собирались 2,5-3 миллиона верующих. Но уже второй год из-за коронавируса верующие не могут выполнять свои обязанности перед пророком.

Как сообщило ABCNews, Саудовская Аравия несет огромные убытки. Раньше паломники привозили в королевство миллиарды долларов.

Хадж длится около пяти дней, но мусульмане прибывают в Мекку на несколько недель раньше срока. Завершается паломничеством праздником Курбан-байрам.

В этом году разрешение на хадж получили 60 тысяч вакцинированных верующих. Уборщики трижды в день дезинфицируют пространство Великой мечети, в которой находится камень Каабы.

Одной из составляющих хаджа является посещение колодца Замзам. Вода из него считается священной. По легенде, бог создал его в пустыне тысячу лет назад. Сейчас ее раздают в мечети небольшие роботы. Их около 20.

Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что мусульмане могут заменить хадж пятничной молитвой джума-намаз.