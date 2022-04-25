Назло России вернуться к самому грязному топливу в мире. Санкции для Европы резко оказались важнее заботы о климате

Из-за санкций и нехватки газа в мире выросла зависимость от угля. В США, Германии, Италии закрытые ранее угольные электростанции начинают работать с новой силой. А Китай не только открывает старые шахты, но и планирует строить новые. Тем временем сжигание угля наносит непоправимый вред экологии. Но Европе, кажется, важнее санкционное давление на Россию, а не экология и климатические проблемы, которые она с таким рвением грозилась решить.

Государства возвращаются к углю из-за нехватки газа

Санкции против России ударили не только по кошельку иностранцев, но и по экологии. Из-за нехватки газа власти некоторых государств решили вернуться к угольным электростанциям, пишет Bloomberg. Правда, в издании в происходящем обвинили Россию, а не ограничения, введенные в отношении нее.

Дело в том, что производители электроэнергии борются за поставки и поднимают цены до рекордных уровней. Это, в свою очередь, подпитывает растущую на Западе инфляцию. А коммунальные предприятия требуют все больше угля.

При этом Британия решила снизить свою зависимость от энергоресурсов РФ и впервые за 30 лет откроет угольную шахту. Те временем в Германии и Италии угольные электростанции, которые уже были выведены из эксплуатации, начали оживать. В Южной Африке все больше судов с углем отправляются в сторону Европы.

Не обошел кризис и США, где сейчас сжигание угля переживает настоящий бум — максимальный за прошедшие десять лет. Китай тоже открывает закрытые шахты и планирует создавать новые. КНР уже решила увеличить мощности по добыче угля — на 300 миллионов тонн. Зависимость мира от самого грязного ископаемого топлива выросла из-за нехватки газа и резкого роста потребления электроэнергии.

Сжигание угля опасно для окружающей среды

Сжигание угля остается самым большим препятствием в борьбе с изменением климата. В прошлом году мир произвел больше электроэнергии из угля, чем когда-либо до этого, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Так, в ЕС, власти стран которого поставили одни из самых амбициозных целей в области климата, потребление угля в 2021 выросло на 12%. И судя по тенденции этого года, это далеко не предел.

Основная проблема сжигания угля заключается в выбросах углекислого газа в атмосферу. Об этом «360» рассказал основатель проекта «Зеленый Драйвер» Роман Саблин.

«Идут выбросы в атмосферу, что влияет на изменение климата и на увеличение парниковых газов. Ну, и вторая часть — в зоне работы ТЭС есть большая заболеваемость населения, в том числе из-за мелкодисперсной пыли. Сажа летит из труб, осаживается в легких людей — большая заболеваемость. Третий момент — добыча угля — это тяжелое, опасное дело. Много горняков гибнет каждый год в шахтах по всему миру», — отметил Саблин.

Он уверен, что нужен план по развитию альтернативной энергетики, но никак не по добыче угля. Схожую точку зрения выразил и сопредседатель Союза экологических организаций города Москвы Андрей Фролов. Он пояснил, что уголь сгорает не до конца. Соответственно, образуется большое количество и угарного газа, которым можно даже отравиться.

Еще одна неприятная вещь — то, что уголь не бывает абсолютно чистым. <…> Она наполнен различными вкраплениями. Эта пыль, которая образуется, а также частички сажи остаются подвешенными в воздухе Андрей Фролов

По его словам, все это грозит не только природе, но и людям. Ведь в итоге, остающиеся частицы могут привести к опасным заболеваниям. При сжигании нефти опасности существенно меньше, подчеркнул специалист.