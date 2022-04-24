Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту

Впервые за последние 30 лет правительство Великобритании собирается начать добычу угля на новой шахте. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Консервативной партии.

По информации собеседников агентства, министр жилищного стротельства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступил за разработку будущей уголной шахты, расположенной в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе страны. Правительство полагает, что подобные меры помогут обеспечить сталелитейные предприятия Соединенного Королевства углем в условиях санкций против России.

Муниципальные власти города дали разрешение на строительство объекта еще осенью 2020 года, однако после критики проекта со стороны защитников окружающей среды была инициирована проверка целесообразности проекта. На этой шахте предполагается добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого в Британии приходится на Россию.

6 апреля МИД Великобритании проинформировал о планах отказа от импорта российского угля к концу текущего года.

Окончательное решение по строительству шахты министр Гоув должен принять к 7 июля, говорят источники. Если проект будет одобрен, издание полагает, что правительству придется вести судебные тяжбы с защитниками окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Германия в 2022 году заплатит за российские энергоресурсы рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро.