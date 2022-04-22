Боррель рассказал об угрозах стран ЕС из-за запрета на нефть из России

В настоящее время Евросоюз не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок нефти из России. Это объясняется тем, что ряд стран — участниц ЕС пригрозили блокировать подобное решение в случае его вынесения на голосование. Об этом рассказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA.

«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — сказал Боррель.

Французская газета Le Figаrо отмечает, что после запрета на поставки угля из России ряд стран ЕС, в том числе Польша и Франция, выступают за полный отказ от российских энергоносителей. При этом Германия, Австрия и Венгрия настроены резко против таких мер.

Боррель при этом соjбщил, что страны Евросоюза по собственной иницитиве постепенно снижают импорт российской нефти. Дипломат полагает, что в среднесрочной перспективе Европе в любом случае придется отказаться от поставок из РФ, так как это «самый важный этап построения автономии».

В настоящее время Евросоюз работает над введением таможенных пошлин на импорт нефти, но начиная с определенного объема.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Германия заплатит за российские газ и нефть рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро. На нефть из России Германия потратит 14,3 миллиарда вместо 11,4 миллиарда евро. Счет за газ может увеличиться вдвое — до 17,6 миллиарда. Еще порядка двух миллиардов придется заплатить за уголь, подсчитали аналитики.