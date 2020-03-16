Вакцину от коронавируса испытают на человеке. Но в продажу она поступит не скоро

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Лекарство на подходе?

«Образцы не содержат вирус, поэтому вероятность заражения участников эксперимента исключена», — пишут в Associated Prеss. По информации издания, испытания проведут специалисты национальных институтов здоровья и фармацевтической компании Moderna в одном из исследовательских центров города Сиэтла (штат Вашингтон). Там зарегистрировали самое большое количество случаев заражения коронавирусом в США.

При этом, даже если испытания пройдут успешно, для начала широкого использования любой потенциальной вакцины требуется от года до 18 месяцев. Об этом заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Придется исследовать еще тысячи людей, чтобы убедиться, действительно ли вакцина работает и не причиняет ли вреда. И это все еще будут рекордные сроки изготовления препарата.

Производители знают, что ожидание мучительно для напуганных вирусом людей. На ускоренном создании лекарства настаивал и Дональд Трамп. Он же сообщил, что работа «продвигается очень быстро» и что он надеется увидеть спасительную вакцину «относительно скоро».

Исследования сегодня

На сегодня нет проверенных способов лечения коронавируса. Однако десятки исследовательских групп по всему миру пытаются найти лекарство, так как количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти.

Ученые из Гонконга, США, Германии, Франции, Австралии, Канады и Израиля активно разрабатывают вакцину против коронавируса. Многие проекты поддерживает CEPI — международное объединение по борьбе с эпидемиями, которое финансируется за счет государственных средств и частных пожертвований.

Различные ученые используют разные типы вакцин, например, прививки, созданные с использованием новых технологий, которые не только производятся быстрее привычных, но и могут оказаться более эффективными. Некоторые исследователи работают над так называемыми временными вакцинами. Они должны сберечь здоровье человека на один-два месяца, пока более долгосрочный вариант находится в разработке.

Также компания Inovio Pharmaceuticals в следующем месяце планирует начать испытания своего варианта вакцины на нескольких десятках добровольцев в Университете Пенсильвании и в испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури, после чего проведут аналогичное исследование в Китае и Южной Корее.

В Китае ученые тестируют комбинацию лекарств, разработанных против ВИЧ, а также экспериментальный препарат «Ремдесивир», который создавался для борьбы с лихорадкой Эбола. Американцы тоже начали применять «Ремдесивир» в отношении граждан, эвакуированных с круизного лайнера в Японии.

Отдельные группы экспертов заявляют об амбициозных целях разработать вакцину за пару недель. Однако большинство относится к таким сообщениям скептически. Эпидемиолог Александер Кекуле, который возглавляет Институт медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле, полагает, что вакцина против коронавируса поступит на фармацевтический рынок не ранее 2021 года. Он же отметил, что причина трудностей при разработке лекарства от нового заболевания — подвергающиеся изменениям геномы коронавируса. Именно поэтому нет и вакцины от привычных сезонных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Группа риска

У большинства людей коронавирус протекает достаточно легко, с такими симптомами, как лихорадка и кашель. Но у некоторых, особенно пожилых, болезнь может вызвать осложнения, например, пневмонию. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди с легкой формой заболевания выздоравливают примерно через две недели, а людям с более тяжелой может потребоваться от трех до шести недель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 169 тысяч. Погибли более шести тысяч человек, вылечились более 77 тысяч.