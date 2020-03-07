Трампа обвинили в создании фейков по коронавирусу

Американские эксперты уверены, что президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию о ситуации с новым коронавирусом в стране. Во всем виноваты его твиты.

Как написало РИА «Новости», бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн уверен, что администрация презента совершенно неправильно реагирует на эпидемию. Трамп не хочет слышать о плохих новостях, что только мешает работе над мерами по ограничению распространения вируса. Клейн считает, что президент должен дать слово специалистам в области здравоохранения, а не чиновникам.

По его словам, США «сильно отстают от других стран в проведении тестов на наличие этого вируса», а зараженных в других штатах нет только потому, что о них нет данных, а необходимые тесты не проводятся. «Когда мы слышим, что в Центральной Африке нет этого вируса, то это не потому, что там нет случаев заражения коронавирусом, а потому, что не проводятся тесты», — отметил эксперт.

С ним солидарен и эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль, который видит распространение фейков в обещаниях найти вакцину за ограниченное время. «Когда у нас президент делает вредные или откровенно ложные заявления — чудо по вакцине через 2-3 месяца — это не помогает людям успокоиться», — заявил Эмануэль. Многие ученые утверждают, что на разработку и применение вакцины могут уйти годы.

Экс-советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако недовольна тем, что COVID-2019 еще не отнесли в разряд «угрозы национальной безопасности», как терроризм или киберугрозу.

Ранее Дональд Трамп выделил 8,3 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией. В Штатах сейчас уже более сотни зараженных, 12 человек погибли.