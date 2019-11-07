Ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет

Группа ученых из США впервые за почти 20 лет обнаружила новый штамм ВИЧ. Врачи назвали его аномалией и призвали не паниковать.

«Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия», — сказал CNN директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Штамм нашли исследователи из корпорации Abbott Laboratories, которые работали с университетом Миссури. По их мнению, обнаружение нового штамма может стать настоящим вызовом для диагностических тестов.

Обнаруженный штамм относится к группе М вида ВИЧ-1. Вирус иммунодефицита, как и другие, может меняться и мутировать со временем, поэтому у него может быть несколько штаммов. Однако это событие примечательно тем, что штамм обнаружили впервые за 20 лет, после того как в 2000 году были установлены принципы классификации подтипов.

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Чтобы объявить о новом подтипе, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанных друг с другом. Все три случая нового подтипа были зафиксированы в Демократической Республике Конго.

Изучение новых штаммов и их идентификация важны для обеспечения эффективности тестов, используемых для выявления заболевания.