Вакцина от коронавируса не даст стопроцентную защиту от COVID-19. Но даже в случае заражения у тех, кто сделает прививку, будет преимущество. Об этом в интервью «360» рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ) Ирина Шестакова, которая раскрыла тонкости о вакцине.

Стопроцентная защита?

Россия в плане разработки вакцины стала пионером, потому что еще в начале августа зарегистрировала первый в мире препарат под названием «Спутник V». Поставить прививку уже может любой желающий, став добровольцем на последнем этапе тестирования. Позже начнется и более широкая вакцинация. Цена за дозу будет дешевле тысячи рублей, сказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

Следует понимать, что вакцина от коронавируса не сможет защитить человека на 100%, отметила Шестакова. По ее словам, в мире нет препаратов, которые дают такие гарантии. Даже когда человека прививают от гриппа, все равно можно заболеть. Процент таких людей низкий — 10–12%, но он есть. Хотя у таких пациентов все равно есть преимущество перед непривитыми, так как они переносят недуг, если он вдруг появится, гораздо легче.

Это защищает от заражения, но заражение возможно. И защищает от тяжелого течения с осложнениями, которые могут привести к смерти. Это очень важно понимать Ирина Шестакова.

На 23 сентября, по словам Шестаковой, в мире было 92 вакцины-кандидата, которые находились на доклинических испытаниях. Еще примерно такое же количество на разных стадиях клинических исследований. ВОЗ тогда заявила, что препарат против коронавируса будет считаться эффективным, если позволит защитить не менее 50% вакцинируемых.

У метро не прививают

Вакцина от коронавируса куда сложнее, чем, например, от гриппа. Так что, по словам Шестаковой, прививать от СОVID-19 около метро не будут. Широкое распространение будет только тогда, когда вакцина пройдет все стадии исследования.

Вакцина еще предполагает порядка 40 тысяч человек набрать в исследование. [Пациентом] не может быть случайный человек, который вдруг решит, что хочет вакцинироваться. Так, как прививают от гриппа около метро, с этой вакциной не будет. Такое будет, когда вакцина пройдет все стадии исследования Ирина Шестакова.

Жесткие рамки

Чтобы все исследования прошли успешно, нужны определенные правила и подходящие пациенты. В специализированных клиниках (типа «Медси») проводится набор людей, которые готовы вакцинироваться. Им нужно просто захотеть стать добровольцами. Однако дальнейшие действия строго регламентируются протоколами, которые утвердил Минздрав. В документах прописан график мероприятий, которые проводятся с пациентом. Более того, желающим присваивают специальный код.

Врачи осматривают человека, собирают анамнез, мазки. Может быть такое, что человека не включат в исследование. Это зависит от наличия у него разного рода заболеваний. Например, не допустить могут пациентов с хроническими заболеваниями почек, печени, нервной системы, тяжелым сахарным диабетом, беременных женщин, детей до 18 лет.

Это жесткие рамки. Есть как критерии включения в исследования, так и критерии исключения из исследования <…>. Они (люди из списка выше — прим. ред.) на сегодняшний день в это исследование и в эту программу вакцинации попасть не могут, даже если захотят Ирина Шестакова.

Все пациенты будут наблюдаться полгода после вакцинации. В течение этого времени они будут по определенному графику встречаться с ведущим их врачом. По истечении шести месяцев также проведут обследование, обработаются все данные. Только тогда можно будет сказать, насколько пациент защищен и сколько сохраняется тот самый защитный титр антител, который позволяет человеку не заболеть.

Исследуемая вакцина двухкомпонентная. Это значит, что каждый человек будет привит дважды. Первый укол делается в день «ноль», например сегодня, а второй — через 21 день. По словам Шестаковой, в экспериментах с вакциной, проведенных до этого масштабного исследования, доказали, что где-то к 42-му дню от начала вакцинации иммунный ответ был у 100% привитых людей. Также был достаточно высокий титр иммуноглобулина G (IgG) (антитела, которые участвуют в нейтрализации вирусных токсинов) к этому коронавирусу, к его фрагменту — так называемому спайк-белку.