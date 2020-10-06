Стоимость российской вакцины от коронавируса не превысит тысячи рублей за одну дозу. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

В дальнейшем, по словам Артемьева, когда появится «база сравнения с другими странами», цена «будет только снижаться». Сама вакцина состоит из двух компонентов, добавил чиновник.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу», — процитировал ТАСС Артемьева.

Глава антимонопольной службы добавил, что сейчас вакцины «выпускаются относительно маленькими партиями», и деньги, полученные при продаже препарата, пойдут на расширение производства.

Артемьев не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Сейчас для применения в России одобрен только один препарат — двухкомпонентный «Спутник V». Для иммунизации необходимо поставить два укола с промежутком в три недели.

Также глава ФАС заверил, что в России «будет применяться самая низкая цена» на препарат для лечения коронавируса, сообщило РИА «Новости». В сентябре произведенное в стране лекарство «Арепливир» начали продавать по 12 тысяч рублей за упаковку. Вскоре компания-конкурент объявила, что аналогичный препарат «Авифавир» будет стоить около восьми тысяч.

«Если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей», то и в Росси оно «будет стоить 20 рублей», пояснил Артемьев.