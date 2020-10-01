Добровольцам на время испытания вакцины от коронавируса присвоили код

Участникам испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» присвоили код, чтобы им не вкололи и препарат, и плацебо. Медики не знают, что получают добровольцы. Вся информация хранится в компьютере.

«Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — приводит РИА «Новости» слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он подчеркнул, что код исключает ошибку при тестировании. После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им ввели — вакцину или плацебо.

Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек. 10 тысяч из них получат вместо препарата плацебо. Это необходимо, чтобы до конца изучить эффективность «Спутника V».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Документы для регистрации препарата уже отправили в Минздрав России. Процедуру планируют завершить к 15 октября. 30 сентября «Вектор» получил патенты на вакцину.