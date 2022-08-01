Разрушил агентурную сеть и слил данные американцам. Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

В Москве на 85-м году жизни умер последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин. Он прославился как человек, который разрушил агентурную сеть МВД, развалил КГБ и передал важные сведения американцам. Политик всю жизнь был вынужден оправдываться из-за этого, а историки до сих пор спорят — предатель Бакатин или наивный человек.

Человек из народа

Вадим Бакатин родился в небольшом городе Киселевске Кемеровской области. Отец работал маркшейдером, мать — хирургом. В детстве один из будущих руководителей Советского Союза неплохо рисовал и хорошо учился, так что серебряная медаль по окончании школы позволила без экзаменов поступить в Новосибирский инженерно-строительный институт имени В. Куйбышева и получить там специальность инженера-строителя.

В отличие от современных чиновников, Бакатин начал трудовой путь почти с низов. После вуза пошел работать мастером, через пару лет стал прорабом, еще два года спустя — начальником участка строительного управления № 1 треста «Кемеровохимстрой». Потом занял пост главного инженера Кемеровского домостроительного комбината. Молодого специалиста охотно повышали безо всяких связей — он показал себя хорошим работником и управленцем.

Партийному начальству молодой человек тоже приглянулся. Однажды Бакатина привезли прямо с работы — в сапогах и ватнике — в кабинет к первому секретарю Кемеровского горкома КПСС. Вскоре активист стал вторым секретарем Кемеровского горкома. Этот виток карьеры привел инженера в Москву, в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Правда, пришлось подучиться в Академии общественных наук при ЦК КПСС, зато скоро на лацкане появился значок депутата Верховного Совета СССР.

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Министр-политик

Выдвиженец из провинции понравился недавно избранному генсеку СССР Михаилу Горбачеву, и Бакатин получил невероятную должность — стал министром внутренних дел. Нет, ни в милиции, ни в армии инженер не служил, но он окончил институт с военной кафедрой, а следовательно, и с погонами младшего офицера. Кроме того, Горбачев заявил, что ему нужны политики, а не «министры-милиционеры». И на волне гласности, перестройки и прочих атрибутов 1988 года министр-политик принялся реформировать МВД.

В ведомстве отменили платных осведомителей. Это подавалось борьбой со стукачеством и наветами, однако на деле была погублена широкая агентурная сеть осведомителей советской милиции. Недавно созданный отряд милиции особого назначения — ОМОН — получил резиновые дубинки, которые моментально получили народное название «демократизатор». Однако при Бакатине подследственных в СИЗО впервые стали кормить горячей пищей.

К началу осени 1991 года Бакатин успел принять участие в выборах президента РСФСР и занять среди кандидатов последнее место, пережить Августовский путч, получить воинское звание генерал-лейтенанта и должность председателя КГБ СССР. Это привело к развалу легендарного Комитета государственной безопасности и нанесло непоправимый вред России.

Интеллигентный человек в КГБ

Писатель-документалист и историк спецслужб Николай Долгополов в разговоре с «360» отметил, что из жизни ушел человек, возглавлявший одну из важнейших структур, призванных защищать Родину: Комитет государственной безопасности. По его словам, с приходом Бакатина функции защиты КГБ резко сократились: оказалось, что новый начальник совершенно не предназначен для роли руководителя такой серьезной, крупной и очень чувствительной государственной организации.

Вадим Бакатин был действительно милый и интеллигентный человек. Люди, которые с ним вместе работали, считали, что он весьма приятен в общении. Но ценность государственного деятеля не в том, о чем говорят его помощники, а в том, что за память он о себе оставил. Экс-глава КГБ СССР оставил книгу, полностью оправдывающую все его действия, и след в сердцах тех людей, которые вынуждены были покинуть организацию, разрушенную Бакатиным Николай Долгополов писатель, историк.

По его словам, последний руководитель КГБ делал все, чтобы об органе, который защищал страну с 1917 года, если считать и ЧК, было забыто. К счастью, этого достичь Бакатину не удалось. Однако на его счету есть другое, действительно уникальное «достижение». Ни разу ни в одной стране мира не было начальника секретной или специальной службы, который преподнес бы такой шикарный подарок стране-конкуренту, какой получили американцы от главы Комитета госбезопасности СССР.

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Подарок из чужого кармана

В декабре 1991 года Бакатин передал послу США в СССР Джеймсу Коллинзу техническую документацию сверхсекретных подслушивающих устройств, которые были установлены в новом здании посольства США в Москве. Речь идет не о стандартных жучках, была выдана уникальная и совершенно новая технология: звукопроводящую систему замуровали в кирпичах. Причем сделали это перекупленные КГБ зарубежные подрядчики, которым американцы доверяли, рассказывал Виктор Нестеренко «Огоньку».

«Если бы дело было только в чертежах, может быть, это не было бы так заметно. Но была выдана фактически вся система новейшего технического оборудования, над которой работали лучшие умы организаций, сотрудничавших с КГБ. На что он рассчитывал, когда в качестве жеста доброй воли передавал сведения американцам, я не могу понять. Возможно, у него существовало понятие, которое было у каждого порядочного человека: ты делаешь какое-то добро — и тебе отвечают таким же добром Николай Долгополов писатель, историк.

Однако ответного жеста от Соединенных Штатов никто не дождался, и рассчитывать на это в будущем также не стоит, отметил Долгополов. Ведь борьба спецслужб продолжается, она будет идти до тех пор, пока существуют такие мощные державы, как Россия, США и другие страны. Противостояние прекратится только с падением государства. Очень жаль, что человек, назначенный на эту высочайшую и очень ответственную должность, не понимал таких, в общем-то, очевидных истин.

«Сейчас трудно доподлинно выяснить, была ли передача секретных сведений личной инициативой или приказом сверху. Но американцы сумели выжать максимум из такого подарка. Вот только дарил Бакатин не из своего кармана, а из нашего с вами. Причем США даже особо и не благодарили щедрого дарителя, мало того — они всюду заявляли, что и без того все знали. Я в этом очень сомневаюсь — речь шла о совершенно новой технологии», — подчеркнул историк.

Жизнь после СССР

Сам Бакатин в мемуарах и многочисленных интервью настаивал, что американцы и так все знали, «подслушка» давно не работала, а он действовал с ведома президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина. Позже эта история то ли предательства, то ли простодушия попала в последнюю комедию Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Там генерал КГБ отдает ЦРУ списки советских агентов и карту, где отмечены все секретные советские объекты.

После, в январе 1992-го Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку. Он пять лет поработал в Международном фонде экономических и социальных реформ, потом осел в должности советника в компании «Альфа-цемент», в инвестиционной компании «Восток-капитал». Говорят, туда бывшего главу КГБ пригласил легендарный летчик-космонавт Алексей Леонов, тот самый, что первым вышел в открытый космос.

Похоронят Вадима Бакатина на Троекуровском кладбище.