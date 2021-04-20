Боровой рассказал о планах Бориса Ельцина ликвидировать КГБ

Российский политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой рассказала о желании Бориса Ельцина ликвидировать КГБ. Первый российский президент отказался от этой идеи под влиянием окружения.

Константин Боровой в интервью «Ленте.ру» рассказал, что Ельцин хотел ликвидировать КГБ как «нереформируемую» организацию.

«У него первоначально была идея — он об этом громко говорил, — чтобы КГБ ликвидировать как нереформируемую организацию. Он направил в КГБ председателем Вадима Бакатина, который должен был это выполнить», — сказал политик.

Боровой отметил, что Бакатин попросил его провести лекции для руководства КГБ, для генералов о демократии, о рыночной экономике.

«Я провел пару лекций, у них был ужасно постные рожи», — добавил экс-депутат.

К середине 1994 года Борис Ельцин, по словам Борового, отказался от идеи ликвидации КГБ, функции которого в то время уже выполняла Федеральная служба контрразведки. Сейчас ведомство переименовали в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Политик рассказал, что к тому времени в окружении первого президента кагэбэшники начали продвигать идею создания унитарного, а не федерального государства.

«Возникло ощущение, что власть как бы расползается», — отметил он.