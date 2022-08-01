Скончался последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

Последний глава КГБ СССР и руководитель Межреспубликанской службы безопасности Вадим Бакатин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Собеседник агентства напомнил, что именно Бакатин с разрешения Горбачева передал США схему прослушивания здания американского посольства в Москве. Это было сделано в качестве жеста доброй воли.

При Бакатине провели реформу Комитета госбезопасности, после которой КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб. Из подчинения КГБ вывели пограничные войска. Преемником комитета стала Межреспубликанская служба безопасности. Бакатин стал ее руководителем в ноябре 1991 года.

Причины смерти Бакатина неизвестны. По данным «Российской газеты», его похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.