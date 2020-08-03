В ожидании второй волны. Почему москвичей без масок начали усиленно штрафовать

Москвичи стали чаще получать штрафы за несоблюдение масочного режима. Усиленно следить за выполнением предписаний властей стали в столичном метрополитене и в магазинах, так что платить за безответственность приходится как простым гражданам, так и компаниям. «360» узнал, что значит такое ужесточение и нужно ли уже ждать вторую волну COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял о том, что вероятность второй волны в столице крайне мала, тем более рано о ней говорить сейчас. Тем не менее многие заметили, что за соблюдением масочного режима в общественных местах стали следить более пристально.

Никаких ужесточений

Как отметил в разговоре с «360» врач-эксперт Тимур Пестерев, ни о каком ужесточении противоковидных мер сейчас речи не идет — власти только стали лучше контролировать то, как люди выполняют предписания.

При этом такой шаг единогласно одобряют врачи. Кандидат медицинских наук, главный врач Евгений Тимаков уверен, что сохраняющийся масочный режим абсолютно оправдан.

«Люди расслабились, все голову отключили, а коронавирус никуда не делся — он как был, так и остается», — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Сейчас, по его словам, в России ситуация стабильная — так называемый индекс репродукции равен единице, то есть один зараженный коронавирусом передает недуг только одному здоровому человеку.

«Меры, которые диктуют московские власти, совершенно обоснованны, поэтому во многом мы и держим эпидемическую ситуацию примерно на одном уровне», — уверен Альтштейн.

Когда ждать вторую волну?

Врачи уверены, что повторного роста заболеваемости новым коронавирусом избежать невозможно, однако называть это второй волной они не торопятся.

Будет просто продолжение первой волны, подъем заболеваемости сезонных ОРВИ, естественно, с ним будет и коронавирус выявляться. Если люди будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, то никакой второй волны и близко не будет Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, главный врач.

Пестерев согласен — первая волна не заканчивалась, поскольку сохраняется стабильный прирост новых заболевших. Но, так или иначе, роста заражений избежать не удастся — его можно только минимизировать.

Велик риск того, что с наступлением осени кривая заболеваемости резко пойдет вверх. В этот период обычно снижается иммунитет, а проводить время на открытом воздухе становится все менее приятно — люди стремятся в теплые помещения. Во многом из-за этого, как отметил Альтштейн, осень и похолодание — время усиления сезонных заболеваний, в том числе и ОРВИ, с которой схож новый коронавирус.

Однако Тимаков уверен, что дело совсем не в погоде: к осени в Москву начнут возвращаться восприимчивые к вирусу люди, иммунитет которых еще не сталкивался с COVID-19.

«Те, кто приедет сейчас с дач, с коронавирусом еще не контактировали, соответственно, они могут заболеть», — объяснил он.

Также, вероятно, свою роль сыграет и то, что с возвращением людей в город повысится плотность заселения, постепенно восстанавливается сообщение не только с другими регионами, но и с разными странами. Это значит, что без соблюдения мер защиты — социальной дистанции и масочного режима — риск заразиться вырастет в разы.