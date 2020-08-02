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    02 августа 2020, 12:29

    Второй волны коронавируса в Москве нет — Собянин

    Нина Петлинова

    В столице нет второй волны коронавируса, количество выявляемых случаев заболевания снижается. Сейчас число новых пациентов сократилось в 10 раз.

    Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

    «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — заявил он.

    Собянин объяснил, что «бурный рост» новых случаев заболевания в ряде стран и регионов никак не связан со второй волной. Он уверен — количество подтвержденных случаев растет из-за того, что эти города еще не прошли первую волну. Он отметил, что в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Москва, эта стадия уже завершилась.

    Мэр Москвы отметил, что число случаев заболевания, которые ежедневно выявляют в городе, уменьшилось в десять раз — с 6,5 тысяч до 650 человек.

    За последние сутки в столице зафиксировали 664 случая заражения коронавирусом. Всего в стране за сутки СОVID-19 подтвердили у 5427 человек.

    Новости SMI.FM