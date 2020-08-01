Москвичей стали чаще штрафовать за игнорирование масок. Коронавирусу беспечность только на руку

В последние дни в Москве снова ужесточается масочный режим — штрафуют владельцев магазинов, в метро ловят несознательных граждан. Накануне мэр заявил, что Москва достигла минимума по заболеваемости, но опасность коронавируса никуда не делась.

После долгих месяцев карантина жизнь в столице постепенно возвращается к привычному ритму: отменена самоизоляция, уже начали работать кафе, бары и музеи, скоро откроются кинотеатры. Да и общественная паника потихоньку сходит на нет. И хотя формально обязательное ношение масок в общественных местах никто не отменял, люди все чаще стали забывать про средства индивидуальной защиты.

И вот теперь власти решили напомнить, что опасность заражения никуда не делась и меры безопасности соблюдать по-прежнему необходимо. Ранее Собянин признавал, что нет закона, который бы обязывал людей носить маски и перчатки на улице. Однако это не касается таких мест, как магазины и особенно метро.

Сообщается, что за весь период с 12 мая, когда масочно-перчаточный режим только был введен, до конца июля в Москве оштрафовали около 37 тысяч пассажиров метрополитена, которые пытались проехать без средств индивидуальной защиты. В последние дни такие рейды участились: сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» вместе с полицейскими останавливают несознательных граждан и составляют на них административный протокол. Штраф за такую «несознательность» — 5000 рублей.

На некоторых станциях сотрудники метрополитена и вовсе отказались пропускать пассажиров без масок — причем останавливали их уже после того, как те прошли через турникет.

Без внимания властей не остались и магазины, куда тоже, несмотря на запреты и предупреждающие надписи, частенько заходят «безмасочники». В данном случае больше страдают владельцы и директора магазинов, которым стали чаще выписывать штрафы за обслуживание клиентов, не соблюдающих санитарные нормы.

Ситуация с коронавирусом в Москве

30 июля мэр заявил что Москва достигла минимума по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сравнению с пиком заболеваемости количество новых случаев уменьшилось в десять раз — в том числе это касается и тяжелых форм пневмонии.

Но при этом Собянин добавил, что не стоит ожидать дальнейшего снижения показателей — скорее всего, в ближайшие недели ситуация будет примерно такая же, как и в предыдущий месяц. Так что тут, очевидно, пытаются действовать на опережение — особенно на фоне бесконечных слухов о второй волне.

Тем более что, несмотря на рост количества выздоровевших (их число уже превысило 180 тысяч), в Москве продолжают фиксировать новые случаи заражения. 1 августа, как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, зафиксировано 690 новых зараженных жителей столицы. Так что коронавирус пока никуда не ушел.