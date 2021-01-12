Голливудский актер Арми Хаммер не прочь съесть еще бьющееся сердце и выпить человеческой крови. Это следует из переписки, которую он якобы вел с девушками в Instagram. Сам актер пока молчит, а история уже выбилась в тренды Twitter. Если подтвердится, что переписка не фейк, то карьере Хаммера может прийти конец.

Кто такой Арми Хаммер

Актеру 34 года, он известен по фильмам «Социальная сеть», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Назови меня своим именем». У Хаммера российские корни — его прабабкой была российская актриса и певица Ольга Вадина. Прадед актера — миллионер Арманд Хаммер, отец которого родился в Одессе.

Актерская карьера Хаммера началась с небольших ролей в сериалах «Вероника Марс» и «Отчаянные домохозяйки». А первой большой ролью стал Билл Грэм в картине «Билли: Ранние годы», посвященной известному американскому проповеднику и советнику президентов.

В 2010 году Хаммер женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс. У пары родились дочь и сын. Летом 2020 года актеры объявили о расставании. На память о браке у Хаммера осталась татуировка на безымянном пальце с инициалами Чеймберс.

Что произошло

В Сети выложили скриншоты переписки, которую, как утверждается, Хаммер вел с девушками в личных сообщениях в Instagram. Изначально скриншоты появились в сторис аккаунтов truths.and.facts и houseofeffie (оба закрыты, у первого одна публикация, у второго — шесть). Пользователь Twitter по имени tevinauguste разместил их у себя, и уже его сообщение попало в тренды соцсети и СМИ.

В переписке актер или тот, кому приписывают его слова, заявляет: «Так возбуждает, когда представляю, что держу твое сердце в руке и контролирую, как оно бьется. Я стопроцентный каннибал. Хочу съесть тебя».

Источник фото: Twitter

Далее «Хаммер» говорит, что однажды он «вырезал сердце из еще живого животного и ел его, пока оно было теплым».

Также его возбуждали отношения, где он доминировал. В аудиофайле из переписки актер хочет, чтобы к нему относились, как к королю.

Сразу несколько девушек объявили, что Арми Хаммер переписывался с ними в Instagram, чтобы склонить к сексу. Девушек он называл «кошечками» и хотел выпить их кровь — в буквальном смысле, сообщил tevinauguste.

Также «Хаммер» заводился, когда его называли папочкой.

«Как я могу помочь папочке?» — спрашивала одна из девушек.

«Когда ты зовешь меня так, я завожусь. Мне нужно выпить твоей крови», — отвечал «актер», сетуя на то, что собеседница находится далеко.

Источник фото: Twitter

Что дальше

Арми Хаммер уже попадал в сексуальные скандалы. В 2017 году его высмеивали за лайки под твитами на тему японского искусства связывания шибари. А летом 2020 года россиянка с ником Dominastya выложила скриншоты секс-переписки с актером. По словам девушки, обмен сообщениями длился больше трех лет.

Если нынешняя БДСМ-переписка окажется настоящей, у актера могут появиться проблемы. Фанатам вряд ли понравится поедание еще не остывшего сердца и желание выпить человеческой крови. Но по-настоящему несдобровать актеру, если подтвердится, что он использовал свое положение, чтобы склонить девушек к сексу, и им этот БДСМ-флирт совсем не понравился.