Голливудского актера уличили в секс-переписке с россиянкой

В интернет попали скриншоты, на которых пользовательница с ником Dominastya рассказывает о подробностях общения со знаменитостью, которое длится уже около трех лет. Также женщина выложила скриншоты части переписок. На них собеседники ведут разговоры интимного характера, актер пишет, что его возбуждают обнаженные фотографии женщины. Смог ли Хаммер лично встретиться с женщиной, осталось неизвестным.

Ранее артисты порноиндустрии рассказали, как их семьи относятся к съемкам и что они думают о любимом деле родственников. Некоторые актеры заявили, что близкие в целом отнеслись с уважением к профессии, но нашлись и те, кто не принял такой выбор. Одни из них посетовал, что многие смотрят подобные фильмы, но почему-то не могут уважать тех, кто в них снимается. Другой актер рассказал, что друзья, узнав о его профессии, удалились из друзей в Facebook и перестали выходить на связь.