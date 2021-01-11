Актера Арми Хаммера заподозрили в каннибализме после «слитой» переписки

На скриншотах видна фотография актера с галочкой, подтверждающей его аккаунт, но пока нет доказательств, что это был именно он, а не чей-то злой розыгрыш.

«Я вырезал сердце еще живому животному и съел его, пока оно было еще теплым», — говорится в одном из опубликованных сообщений.

Источник фото: страница @tevin в Twiter

Сам актер пока никак не прокомментировал ситуацию, хотя по интернету информация распространятся довольно быстро. На его странице в Instagram последняя публикация была сделана 3 января. На фото Хаммер запечатлен на солнечном пляже со своими близкими.

Летом этого года голливудский актер попал в неловкое положение, когда его уличили в переписке сексуального характера с женщиной из России. Там тоже фигурировали скриншоты. Блогерша под ником Dominastya рассказала, что такая переписка длится уже больше трех лет. Были ли у собеседников личные встречи, осталось неизвестным.