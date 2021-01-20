Узкий проход от реновации. Москвичам предложили переехать в квартиры, куда нельзя внести диван

Жители домов, попавшие под программу реновации в Кузьминках, остались недовольны предложенными квартирами. Некоторым дали квартиры, в которых ширина коридора 80 сантиметров. Там не только нельзя поставить тумбочку для обуви, но даже невозможно внести мебель.

«Неправильная мебель»

Застройщик «Управление гражданского строительства» возвел в Кузьминках дом по адресу: Волгоградский проспект, дом 105А. В это здание должны были въезжать москвичи, чьи жилища попали под программу реновации, которая вскоре распространится по всей России.

Давид Толораян — один из участников программы, который отказался от модного нового жилья. Он рассказал «360», что сама квартира хорошая, двухкомнатная, но есть проблема: ширина коридора составляет 80 сантиметров. Там нельзя поставить шкаф для обуви и невозможно пронести мебель в другие комнаты.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один минус такого коридора — в нем находится дверь в туалет. Когда она открыта, коридор сужается еще больше.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Толораяна, это была первая квартира, которую предложили его семье. Письмо о возможности посмотреть помещение пришло после Нового года. Толораян во время осмотра пытался выставить узкий коридор как недостаток. Однако сотрудники фонда реновации ответили, что «все по нормам», а если что-то не устраивает, нужно писать отказ и ждать другого варианта квартиры.

Мы были согласны на такую же, но с нормальным коридором. Но они сказали, что нет. Видимо, они смотрят всех, кто отказывается, и в течение месяца присылают следующий вариант. Не факт, что в этом доме, и это будет кот в мешке Давид Толораян.

В тот же день смотреть квартиры приходили соседи Толораяна из реновационного дома. В их квартирах был нормальный коридор. Так и выяснилось, что узкий коридор только в помещениях с 17 по 20 этаж.

Толораян отметил, что коридор такой узкий, потому что рядом сделана ниша под коммуникации. Получается, что если он хочет расширить проход, то придется тратить деньги из собственного кармана.

Я сказал, что мы не отказываемся от квартиры. Сказал, что мы не можем въехать, потому что нет возможности внести мебель. <…> Они сказали: «Значит, пишите отказ, и значит, у вас неправильная мебель, раз вы не можете ее внести» Давид Толораян.

Также Толораяну сказали, что фонд реновации не бесконечный. То есть если у него закончатся квартиры, то могут вообще ничего не предложить. В то же время и выбросить на улицу людей не могут даже через суд, так как семья Толораяна не является собственником жилья.

Возмущений по поводу квартир в этом доме много. Анна, которая тоже смотрела квартиры в доме на Волгоградском проспекте, сказала «360», что в коридоре негде поставить тапочки.

«Я смотрела там все квартиры. Мы смотрели соседние двушки, трешки. Конечно, это полное безобразие. Коридоров нет нигде. Это включая и двушки, и трешки. Я смотрела и низкие этажи, и высокие. Там просто нет коридора. Даже тапочки негде поставить, чтобы переобуться», — сказала Анна.

Источник фото: телеканал «360»

В соцсетях она написала, что в доме большие кухни, нормальные комнаты, но в коридор не поместятся четыре человека. Один будет раздеваться на кухне.

«Там нет места даже для маленькой обувницы. Если зайдут четыре человека, первый будет разуваться на кухне, а последний зайдет в квартиру. Я уже не говорю про узкие коридоры и санузлы, которые примыкают к площадке», — добавила Анна.

Норма для коридора

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский объяснил «360», что по нормам ширина коридоров в квартирах должна быть не менее 1,2 метра и не более 1,5 метра. При этом допускается сужение до 0,85 метра. По словам специалиста, эти нормы рекомендательные, а тенденции в жилищном строительстве в последние годы «очень нехорошие».

Отменяются полностью или становятся необязательными нормы, влияющие на качество жизни. Все планировочные решения диктуются архитекторам застройщиками с целью получения максимально ликвидных площадей Максим Козловский.

По словам Козловского, существует негласное правило разрабатывать планировки квартир для переселенцев, максимально приближенные к их исходным квартирам.

Собеседник добавил, что узкий коридор — результат «вписывания» в габариты здания требований застройщиков. Также возможна ошибка строителей со смещением стены. Вероятно, принята неправильная толщина материалов. Но не исключено, что все сделано по изначальному проекту.

Реновация — это не для людей. Просто они об этом еще не знают Максим Козловский.

«360» пытался связаться с ведомствами, которые занимаются градостроительными вопросами. В пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы перенаправили в департамент строительства. На момент публикации материала на запрос не ответили.

«360» также обратился в «Управление гражданского строительства», где сообщили, что на все вопросы отвечают только через почту. На момент публикации материала ответ на запрос не пришел.