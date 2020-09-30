Думский комитет по ЖКХ поддержал всероссийскую реновацию. Но законопроект нужно доработать

Законопроект всероссийской реновации жилья поддержал комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. При этом ко второму чтению в документе должны исправить все замечания.

«Комитет Госдумы по жилищной политике поддерживает концепцию указанного законопроекта для принятия его в первом чтении с учетом указанных замечаний при доработке законопроекта ко второму чтению», — зачитал проект отзыва зампредседателя комитета Павел Качкаев. Цитату привел ТАСС.

Кроме того, Качкаев предложил создать рабочую группу с участием профильного комитета для доработки документа. В свою очередь, председатель комитета Галина Хованская заявила, что не согласна с поддержкой законопроекта в первом чтении.

«Засчитывается мнение большинства, но я напишу свое особое мнение, такое заключение я подписывать не буду. Я считаю, что документ [в текущем виде] не может быть принят и должен быть доработан до принятия в первом чтении», — пояснила она.

Несмотря на это, комитет одобрил законопроект четырьмя голосами против трех.

Законопроект о всероссийской реновации был внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Вице-премьер Марат Хуснуллин позже уточнил, что текст документа будет дорабатываться в рамках обсуждения в Госдуме.