Госдума приняла закон о реновации домов по всей России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект реновации на территории всей России. Так депутаты планируют решить проблему ветхого аварийного жилья не только на территории Москвы, но и в других регионах России.

Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если законопроект вступит в силу, регионы будут самостоятельно выбирать территории, который отдадут под реновацию. В программу смогут попасть не только аварийные здания, но и дома с поврежденной крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт — или он будет стоить очень дорого. Тогда степень изношенности построек регионы будут определять сами.

Кроме того, законопроект предполагает что при расселении таких домов собственникам дадут равнозначное жилье либо возместят его стоимость деньгами. Пока неизвестно, когда этот закон может вступить в силу, потому что инициативу официально одобрили пока только в Госдуме. Если инициативу поддержит Совет Федерации, он попадет на подпись Владимиру Путину.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал условие, при котором можно провести реновацию по всей стране. Он отметил, что регионы смогут присоединиться к этой программе, если будут иметь сбалансированный бюджет, и призвал дать им такую возможность. Кроме того, Собянин посоветовал специалистам работать на опережение, и рассматривать реновацию не только аварийного, но и предаварийного жилья.