Ущерб авторитету. Почему Россия не вмешалась в задержание своей гражданки за твит о Лукашенко

Россиянку задержали в Белоруссии по подозрению в клевете на Александра Лукашенко. Еще в мае 58-летня Ирина Викхольм оставила пост в Twitter, где обвинила главу Белоруссии в терроризме и авиапиратстве. По данным правозащитников, с мая россиянку держат под стражей. Специалисты считают задержание законным и напоминают россиянам, что в соседнем государстве законы жестче, чем дома.

Статья об ущербе авторитету

О том, за что задержали россиянку Ирину Викхольм, сообщила прокуратура Белоруссии.

«Желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им „акта терроризма и авиапиратства“», — пояснили в заявлении от 1 сентября.

По данным прокуратуры, подозреваемая опубликовала твит о Лукашенко 23 мая. После этого против Викхольм завели дело по статье 367 УК «Клевета на белорусского президента». Затем 1 сентября прокуратура направила дело в суд. При этом решение о заключении под стражу осталось в силе. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», все это время она находилась в брестском СИЗО.

Вину Ирина Викхольм не признала.

Известная проблема

В законе Белоруссии есть такое преступление, как оскорбление президента. И такие нормы действуют во многих странах. По факту российский гражданин, когда находится на территории Белоруссии, должен соблюдать местное законодательство. Если он его не соблюдает, то Россия ему, как правило, ничем не может помочь, заявил «360» независимый политический обозреватель Дмитрий Бабич.

С тем, что формально — с точки зрения законодательства Белоруссии — задержание Викхольм законно, согласился и другой собеседник «360» — юрист-международник, эксперт Московской юридической академии Пауль Калиниченко.

Такие законы действуют, чудесные совершенно, что за это можно держать и даже в тюрьму посадить. <…> Другое дело — куда смотрят российские власти? Задержание российских граждан за рубежом — известная проблема. Одно дело — где-то за океаном, другое — где-то здесь. И никто не реагирует Пауль Калиниченко.

Реакция российской стороны на задержание Викхольм

Фактически в подобных ситуациях российская сторона может помочь, только если человека несправедливо обвинили. Здесь же, если действительно есть зафиксированное нарушение, то Россия может только предложить помощь с адвокатом, пояснил Бабич.

По его словам, политически Россия рассматривает Лукашенко как меньшее зло в Белоруссии — не как идеального демократического правителя. По мнению Бабича, альтернатива выглядела последний год как украинская националистическая оппозиция и не смогла показать принципиальной разницы с нынешним главой Белоруссии.

«В этих условиях Россия рассматривает Лукашенко как меньшее зло и в связи с этим старается не конфликтовать, в том числе даже по поводу собственных граждан», — уверен Бабич.

Тем временем пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев отметил, что россиянка за помощью не обращалась.

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом. Тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — рассказала пресс-служба диппредставительства.

Бабич отметил, что россияне по приезде в Белоруссию зачастую не чувствуют, что пересекли границу с другим государством, где есть свои законы. А это другая страна, где другое отношение к политической оппозиции, другие нормы насилия в контексте таких преступлений.

«Это в России можно говорить, что Лукашенко тиран и так далее. <…> Когда вы на территории Белоруссии, надо понимать, что вы находитесь на территории другого государства», — заключил собеседник.