Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку дали 11 и 10 лет тюрьмы

В Белоруссии к большим срокам приговорили членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Им дали 11 и 10 лет соответственно.

Мария Колесникова будет отбывать свое наказание в колонии общего режима, а Максим Знак в колонии усиленного режима. Об этом сообщило белорусское издание Zerkalo.

Их обвиняли в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси по части 3 статьи 361 УК РБ, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем по части 1 статьи 357 УК РБ и создании экстремистского формирования и руководстве им по части 1 статьи 361-1 УК РБ.

Судебные заседания проходили в закрытом формате. Однако белорусы пришли поддержать Колесникову и Знака. Они с утра выстроились в очередь, чтобы попасть на заседание.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В 2020 году Мария Колесникова возглавила штаб кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, которого арестовали перед выборами. Максим Знак работал в штабе юристом. Колесникова решила пойти на выборы вместо мужа, чтобы после победы освободить его и других политических заключенных. Она объединилась со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

В сентябре прошлого года Марию Колесниковупохитили неизвестные в центре Минска, а на следующий день в СМИ появилась информацию, что ее пытались насильно депортировать из страны, но она порвала паспорт и заявила о желании остаться.

Международная организация Amnesty International признала Колесникому узником совести.