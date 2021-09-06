Россиянку, обвиняемую в клевете на Лукашенко, задержали в Белоруссии

В Белоруссии задержали гражданку России по обвинению в клевете на президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Власти Белоруссии уведомили посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирина Викхольм, которую обвинили в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

Российские дипломаты оказывают консульскую поддержку, сообщили в диппредставительстве.

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России», — сказал дипломат.

Накануне правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Белоруссии под стражей с мая содержится 58-летняя россиянка Ирина Викхольм. Ее обвиняют по делу о посте в Twitter про президента Александра Лукашенко. Россиянка не признала вину. Дело было заведено по части 2 статьи 367 УК Белоруссии «Клевета на президента». Его передали в суд 1 сентября. Прокуратура страны сообщала, что дело возбуждено против «иностранной гражданки В.», но ее фамилия не называлась.

Следствие считает, что Викхольм опубликовала в Twitter фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им „акта терроризма и авиапиратства“».