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    28 августа 2020, 00:19

    Мощный ураган «Лаура» спровоцировал ЧП на химзаводе. Видео

    Арина Гудилова

    Мощный ураган «Лаура», обрушившийся на жителей штата Луизиана в США, спровоцировал ЧП на на одном из химических предприятий. На заводе произошла утечка хлора.
    Мощный ураган «Лаура» спровоцировал ЧП на химзаводе. Видео

    Об этом сообщила местная полиция.

    «Технические специалисты экстренных служб полиции штата Луизиана работают над инцидентом с опасным веществом, включающим утечку хлора на химпредприятии BioLab в городе Уэстлейк», — говорится в заявлении.

    Губернатор штата Джон Бел Эдвард обратился к жителям в своем Twitter. Он призвал людей, находящихся рядом с местом происшествия, не покидать свои дома, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

    Ураган обрушился на несколько американских штатов после того, как прошелся по Гаити. Более 500 тысяч человек остались без света в Техасе и Луизиане из-за непогоды. Отменены около 60% рейсов. Погибли четыре человека.

    Новости SMI.FM