Мощный ураган «Лаура» спровоцировал ЧП на химзаводе. Видео

Мощный ураган «Лаура», обрушившийся на жителей штата Луизиана в США, спровоцировал ЧП на на одном из химических предприятий. На заводе произошла утечка хлора.

Об этом сообщила местная полиция.

«Технические специалисты экстренных служб полиции штата Луизиана работают над инцидентом с опасным веществом, включающим утечку хлора на химпредприятии BioLab в городе Уэстлейк», — говорится в заявлении.

Губернатор штата Джон Бел Эдвард обратился к жителям в своем Twitter. Он призвал людей, находящихся рядом с местом происшествия, не покидать свои дома, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Ураган обрушился на несколько американских штатов после того, как прошелся по Гаити. Более 500 тысяч человек остались без света в Техасе и Луизиане из-за непогоды. Отменены около 60% рейсов. Погибли четыре человека.