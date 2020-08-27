Власти США отменили более 60% рейсов из-за урагана «Лаура»
Аэропорт Хьюстона (штат Техас, США) из-за приближения урагана «Лаура» 26 августа отменил более 60% рейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте FlightAware.
В крупнейшем международном аэропорту Техаса в Хьюстоне отменено отправление 212 авиарейсов (61%) и задержано 11 (3%). Также в аэропорту отменен прием 201 авиарейса (62%) и отложено приземление 17 рейсов (5%).
Напомним, ураган «Лаура» оставил без электричества 273 тысяч жителей американских штатов Луизиана и Техас.