Власти США отменили более 60% рейсов из-за урагана «Лаура»

В крупнейшем международном аэропорту Техаса в Хьюстоне отменено отправление 212 авиарейсов (61%) и задержано 11 (3%). Также в аэропорту отменен прием 201 авиарейса (62%) и отложено приземление 17 рейсов (5%).

Напомним, ураган «Лаура» оставил без электричества 273 тысяч жителей американских штатов Луизиана и Техас.