Умершая в Индонезии девочка «проснулась» на похоронах. Как это возможно

12-летняя индонезийская девочка ожила во время собственных похорон. Во время процедуры омовения ее сердце вновь забилось, ребенок открыл глаза и начал двигаться. Вот только закончилась эта история все равно весьма печально.

Чудесное воскрешение

17 августа 12-летняя Сити Масфуфа Варда скончалась в больнице провинции Проболинго на северном побережье Восточной Явы. Причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. Этой болезнью девочка страдала с двух лет, но в день смерти ее состояние резко ухудшилось, появились трудности с дыханием. Спасти ее медики не смогли.

Врачи констатировали смерть и отдали тело родственникам для погребения, сообщает индонезийское издание iNews.id. По исламским похоронным традициям, родственники стали обмывать тело ребенка. Однако во время процедуры сердце Сити внезапно забилось. Тело девочки потеплело, она открыла глаза и даже начала двигаться. Для отца Нгасийо произошедшее стало шоком.

«Когда ее тело омывали, его температура внезапно поднялась. Она открыла глаза, начала двигаться. Мы почувствовали, как бьется ее сердце», — рассказал мужчина.

Синдром Лазаря

Обрадованные родственники поспешили вызвать врачей. Однако, несмотря на респираторную помощь и другие усилия, через час сердце Сити снова остановилось. На этот раз навсегда. Начальник полиции района Лумбанд Мухаммад Дугель подтвердил этот инцидент.

По предварительной версии, девочка ожила из-за возвращения спонтанного кровообращения, известного, как «синдромом Лазаря». Причины его возникновения до сих пор не изучены. Примерно через 10 минут, а в ряде случаев позднее, после остановки сердца, оно начинает биться снова, а кровообращение восстанавливается.

Именно поэтому медики около получаса не прекращают сердечно-легочную реанимацию. А в случае смерти не сразу увозят тело в морг. Хотя в Курской области про это забыли, и в результате 81-летняя женщина очнулась в морге. Ее перевезли в другую больницу, но через несколько дней она умерла.

Удача после керосина

По словам Дугеля, полиция расследует этот случай. Впрочем, как оказалось, шеф полиции — тоже из числа оживших. Правда, его история закончилась совершенно иначе. Мужчина вырос в семье торговцев топливом. Когда мужчина учился во втором классе, он случайно выпил керосин и, разумеется, отравился. Реанимационные мероприятия не помогли, у мальчика развилась острая сердечная и дыхательная недостаточность и его объявили мертвым.

«Подобный феномен — возвращение к жизни после объявления мертвым — действительно существует. Инцидент был похож на то, что я пережил. Меня объявили мертвым и собирались похоронить. Но я снова оказался живым», — рассказал он.

Кстати, по словам Дугеля, во время «смерти» он ничего не видел и не чувствовал. А через некоторое время его сердце снова забилось. С момента чудесного воскрешения, утверждает полицейский, удача следует за ним по пятам, и его коллеги это подтверждают. Начальник отдела уголовных расследований полиции Даданг Хариянто рассказал, что с тех пор, как Дугель вступил в должность, было раскрыто много серьезных дел.

«Мы очень хорошо помним, как во время первой недели службы здесь он поймал беглого преступника. До этого задержанный несколько лет находился в розыске», — сказал он.