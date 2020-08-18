Пенсионерка «воскресла» после операции в Курской области. Ее нашли бродящей по моргу в одной простыне

Курская пенсионерка «воскресла» в Горшеченской больнице. После операции она не вышла из наркоза. Реанимация не помогла. А утром женщину обнаружили расхаживающей по моргу в одной простыне. Причем такое в этой больнице происходит уже второй раз за 20 лет.

Чудо «воскрешения»

В ночь на 14 августа в Горшеченской ЦРБ оперировали 81-летнюю женщину, рассказал «360» сенатор от Курской области Валерий Рязанский. Пациентка не вышла из наркоза. Через полчаса врачи сделали заключение, что она не подает признаков жизни, и сразу отправили ее в морг.

«Реаниматолог констатировала смерть. Ее (пациентку — прим. ред.) перевели в морг, родственники заказали поминание, все, что нужно там, готовились. А утром пришла санитарка в морг, открывает, а она ходит в простынке… Кошмар, ей 80 с чем-то лет. Чудеса, слава богу, что жива», — уточнил источник «360» в правоохранительных органах.

По мнению сенатора, медики нарушили порядок оказания медпомощи. По правилам в течение двух часов после констатации смерти тело должно находиться в операционной. Но врачи допустили грубую ошибку и главврач больницы уже уволен. Если бы врачи придерживались стандарта и порядка оказания медпомощи, этой ошибки бы не было.

«Если бы они следовали порядку, то сумели бы убедиться чуть раньше, что бабушка жива и необходимо принять меры реабилитационного характера», — заключил сенатор.

В бухгалтерии больницы «360» опровергли информацию об увольнении главврача Романа Кондратенко. Сейчас медик находится в отпуске.

Проверки в больнице

После «воскрешения» женщина неважно себя чувствовала, вдобавок неудачно упала, но описать характер ее травм источник «360» затруднился. Примечательно, но 20 лет назад в этой же больнице произошло такое же «чудо». Правда, тогда женщина «ожила» во время отпевания в церкви.

В этот раз очнувшуюся пациентку перевезли в Курскую ОКБ. Как сообщили «360» в комитете здравоохранения Курской области, она находится под круглосуточным наблюдением, ее состояние стабильно тяжелое. Из-за произошедшего в больнице началась проверка.

«По ее результатам будут приняты решения, в том числе при необходимости административные. Конечно, такое недопустимо, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся», — добавила первый зампредседателя комитета Ирина Забелина.

Региональное управлении СКР тоже проводит проверку, рассказал «360» источник в следственных органах. В регионе продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Основные силы врачей направлены на предотвращение распространения заболевания. Поэтому общий уровень качества медобслуживания мог снизиться, предположил собеседник.

Добиться справедливости

Племянница пенсионерки уже обратилась с заявлением в Следственный комитет, рассказал «360» адвокат родственников пациентки Сергей Старых. Для подачи иска к больнице необходимо определить размер компенсационных требований. Это сделают, как только медики установят тяжесть причиненного пожилой женщине вреда.

«Племянница намерена добиваться справедливости, считает, что после наркоза люди не должны отходить в морге. После того, как установят тяжесть причиненного вреда, она намерена обращаться в суд за защитой нарушенных прав и компенсацией как физического вреда, так и морального», — сказал он.

18 августа к пенсионерке отправились сотрудники Следственного комитета. Однако адвокат не знает, состоялась ли беседа или медики не разрешили посещение из-за плохого самочувствия пациентки.