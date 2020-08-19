«Воскресшая» в курском морге пенсионерка умерла спустя несколько дней
В региональной администрации не назвали причины, по которым ушла из жизни 81-летняя пациентка Горшеченской больницы.
«К сожалению, скончалась», — сказал собеседник «360».
Адвокат родственников покойной Сергей Межевитин пояснил, что сейчас близкие пенсионерки находятся в Курской ОКБ, куда пожилую женщину перевели после того, как она очнулась в морге.
«Сначала будут назначать судебно-медицинскую экспертизу на установление причин смерти. Потом отдадут тело, и дальше будем заниматься похоронным процессом», — сказал юрист.
В курском комитете здравоохранения выразили соболезнования родным и близким умершей.
Женщину оперировали в Горшеченском районе в ночь на 14 августа. Она не пришла в себя после наркоза. Реанимационные мероприятия результата не дали, и старушку отправили в морг. Утром ее бродящей в простыне обнаружила санитарка. Пенсионерку положили в областную клинику, а в районной началась проверка. О ее результатах пока не сообщается.