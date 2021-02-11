Загадочная стела в Турции оказалась уловкой. Страны проявляют смекалку, продвигая себя в космос

В начале февраля в Турции появился очередной монолит, который ввел местных жителей в замешательство. Выяснилось, что это был маркетинговый ход для продвижения космической программы. Однако Турция не единственная страна, использующая такие уловки.

Монолиты неизвестного происхождения появлялись по всему миру. Интернет-пользователи гадали, кто стоит за этими металлическими стелами. Ранее «360» писал о том, что монолиты связывают с умершим художником Джоном Маккракеном. Однако последователи конспирологических теорий были твердо убеждены в инопланетном вмешательстве в создание монументов.

Феномен не обошел стороной и Турцию, где рядом с древним храмовым комплексом Гебекли-Тепе появился сияющий монолит, сообщает издание Express. Но, как оказалось, монумент был не данью уважению художнику, не задумкой руководителя компании по производству металлоконструкций, как это было в Калининграде, а пиаром турецкой космической программы.

4 февраля жители заметили трехметровую стела с надписью на древнетюркском «Посмотрите в небо и вы увидите Луну». И, несмотря на то, что монумент окружили охранники, 9 февраля он таинственно исчез.

Спустя день на презентации космической программы Турции на экране появилась фотография монолита, а президент Эрдоган рассказал о цели достичь в 2023 году Луны. «Посмотрите в небо и вы увидите Луну», — привело его слова агентство Associated Press.

Также турецкий лидер поставил задачу отправить на орбиту турецких космонавтов, построить собственный космодром и создать современный спутник.

В 2018 году Турция основала свое космическое агентство — после того, как годом ранее правящая Партия справедливости и развития сделала этот проект одной из целей предвыборной программы. Критики осуждали агентство за астрономические суммы, которые пойдут на реализацию космических программ. В свою очередь сторонники говорили о том, что новая организация создаст рабочие места и уменьшит утечку мозгов из страны.

Космический маркетинг

Не только Турция, но и ОАЭ решили использовать маркетинговую уловку для продвижения своей космической программы.

Пользователи заметили, что ночью недалеко от Дубая можно увидеть две луны вместо одной, и стали активно делиться видео с небесными телами в социальных сетях.

Выяснилось, что это часть маркетинговой кампании, подготовленной Управлением средств массовой информации ОАЭ в честь выхода на орбиту Марса первой арабской межпланетной миссии «Аль-Амаль». С помощью новых технологий в небе были спроецированы два спутника Марса — Деймос и Фобос. Пресс-секретарь правительства ОАЭ Халед Альшеххи заявил, что миссия на Марс — один из главных вызовов в истории страны и одна из самых смелых инициатив. «Чтобы информировать людей об этом важном факте, нет ничего лучше, чем перенести две луны Марса на Землю», — передало его слова издание Express.

Марсианские хроники

В июле прошлого года ОАЭ, Китай и США отправили космические миссии к Марсу. Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» уступил арабскому, опоздав на орбиту всего на сутки, но обогнал его по оснащению — Поднебесная отправит на Марс еще и вездеход. На следующей неделе планируется доставка американского марсохода «Персеверанс».

Цель китайской миссии — создать топографическую карту Марса и отыскать залежи водяного льда. Так же как и арабские исследователи, китайские ученые соберут данные о климате Марса. Перед американской миссией стоит задача найти следы пригодных для жизни условий, которые существовали в прошлом, и признаки микробной жизни.

Ранее Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказывал «360» о сложностях, которые стоят на пути к изучению Марса. Одна из таких проблем — это «астрономическое окно», которое откроется в 2022 году. Именно на это время запланировали старт совместного проекта «ЭкзоМарс», разработанного «Роскосмосом» совместно с «Европейским космическим агентством».