В июле 2020 года ОАЭ, Китай и США запустили космические аппараты к Марсу. Два корабля уже прибыли на орбиту планеты, а 18 февраля ожидается приземление марсохода NASА. Несмотря на активное изучение планеты, которое началось еще в середине XX века, до полета человека на Марс все еще далеко.

В этом году к Марсу отправились миссии от трех стран. Первыми стали ОАЭ, запустившие 19 июля к красной планете зонд «Аль-Амаль» в рамках своей масштабной космической программы, начавшейся в 2006 году. Вслед за арабской страной 23 июля Китай отправил «Тяньвэнь-1», который состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. А уже 30 июля стартовала американская миссия «Марс-2020» с ровером «Персеверанс».

Цель запуска зонда от ОАЭ — изучение нижних слоев Марса и его климата. Ученые также попытаются выяснить, при каких условиях значительная часть атмосферы и воды исчезла с красной планеты.

Также, как и арабские коллеги, китайские исследователи изучат климат Марса с помощью космической миссии. Помимо этого, перед «Тяньвэнь-1» стоит задача создать топографическую карту планеты и найти залежи водяного льда.

В свою очередь американская миссия ставит своей целью не только поиск следов пригодных для жизни условий в прошлом, но и признаков микробной жизни. Проект также позволит продемонстрировать технологии, которые помогут решить проблемы будущих экспедиций на Марс, сообщается на сайте программы.

История миссий к Марсу

С 1960-х годов ученые начали отправлять миссии для изучения Красной планеты. Марс начали изучать с 1960-х годов. Самыми первыми космическими кораблями, запущенными к красной планете стали советские «Марс 1960А» и «Марс 1960Б». Но оба потерпели неудачу и не смогли покинуть пределы Земли. Первым космическим кораблем, которому удалось пролететь рядом с планетой, стала советская автоматическая межпланетная станция «Марс-1», запущенная в 1962 году.

Соперник по космической гонке — США - через четыре года отправил два зонда — «Маринер 3» и «Маринер 4». Последнему удалось облететь Марс и не только передать 21 снимок, но и представить данные о грунте планеты и ее атмосфере.

Спустя почти 10 лет Советскому Союзу удалось успешно запустить межпланетную станцию «Марс 3». Ее спускаемый аппарат приземлился на планету, но он передавал данные только 14,5 секунд.

Без внимания не обошелся и спутник Марса Фобос. Для его изучения СССР отправил в 1988 году межпланетные станции «Фобос-1» и «Фобос-2». На пути с первым потеряли связь, но второй смог отправить 37 изображений спутника.

Спустя несколько лет, в 1993 году, США приняли новую программу «Mars Exploration Program» и в 1996 году успешно отправили марсоход «Соджорнер». За три месяца работы планетоход анализировал 15 химических проб и передал 550 фотографий. В дальнейшем на поверхности Марса проработают американские устройства «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити».

В исследовании Марса также участвовали Япония, Индия, Китай и Европейский Союз.

Зачем изучают Марс?

Среди планет Солнечной системы Марс имеет много общего с Землей. На нем есть лед, вода и вулканы. В отличие от безжизненной Венеры с ее высокой температурой на поверхности, климат красной планеты наиболее благоприятный.

Но исследовать Марс не так уж просто. Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал «360», какие сложности стоят на пути у проектов по изучению Марса.

Надо понимать, что до Марса нужно лететь полгода, и не каждое время удобное для полета. Есть понятие «астрономического окна», которое открывается раз в два года и длится два месяца. Именно поэтому аппараты летят почти одновременно и прилетают тоже вместе Анатолий Петрукович.

Взгляд в будущее

В ближайшем будущем планируется запустить несколько космических аппаратов к Марсу. На 2022 год запланирован старт совместного проекта «Роскосмоса» и «Европейского космического агентства». О желании отправить к планете второй зонд «Мангальян-2» высказывала и Индия.

В декабре 2020 года генеральный директор SpaceX Илон Маск даже заявил об амбициозном плане по отправке человека на Марс к 2026 году, а «если повезет, то через четыре года», передал его слова CNBC.

Однако такую цель вряд ли можно назвать реалистичной. По мнению Анатолия Петруковича, в ближайшие пять лет на планете будут продолжать изучать поверхность и атмосферу. «Будут пытаться найти следы прошлой или действующей жизни, остатки жизнедеятельности микробов. Продолжат поиски территории, где в будущем создадут базы. Для этого нужны места, где есть лед или пещеры», — объяснил член-корреспондент РАН.

На сегодняшний день на орбитах вокруг Марса работают шесть искусственных спутников, а на поверхности планеты размещен ровер «Кьюриосити» и автоматическая станция «In Sight».