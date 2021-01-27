Загадочный металлический столб появился под Калининградом

Металлическую стелу установили в парке Багратионовска в Калининградской области. Похожие загадочные монолиты в конце прошлого года появились в ряде стран.

Стела под Калининградом, в отличие от схожих объектов, появившихся по всему миру, не представляет никакой тайны. Обелиск был установлен компанией, которая занимается производством металлических конструкций. Директор предприятия признался, что вдохновился появлением аналогичных монолитов в мире, сообщило РИА Новости.

Монолиты из нержавеющей стали в конце 2020 года начали замечать по всему миру. Первый объект обнаружили в США, стелу нашли в штате Юта. Затем похожий монолит появился и в Румынии. Третью конструкцию позже заметили в Калифорнии, где очередную таинственную стелу установили на вершине горы Пайн-Маунтин. В январе 2021 года еще один загадочный монолит был установлен в канадском Торонто. Происхождение этих объектов многие связывают с умершим художником.