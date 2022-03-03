Украинские спамеры атаковали россиян. От них можно защититься

Телефоны и социальные сети россиян атакуют украинские спамеры. Сообщения с угрозами приходят по СМС, в мессенджерах и чатах шлют проклятия, шокирующие фото и видео. Атаки нацелены на старшее поколение. Однако с уничтожением 72-го главного центра психологических операций в Киеве такие рассылки пошли на спад.

Информационно-психологическая борьба началась с первого дня военной операции: на телефоны россиян посыпались звонки и сообщения с угрозами и требованиями покаяния, неизвестные присылали фото и видео с изуродованными трупами людей, обещая, что получателя ждет то же самое.

Скорее всего, теперь подобные рассылки пойдут на спад. В Минобороны рассказали, что точечным ударом уничтожили 72-й главный центр психологических операций в Киеве. Там не столько занимались самой рассылкой, сколько учили, как и что писать, на что лучше давить, создавали специальное программное обеспечение.

Атаки спамеров нацелены на пожилых

Поначалу звонки и сообщения с угрозами приходили людям, связанным с медиа. Похоже, кто-то просто слил старую базу номеров российских журналистов украинцам. Атаковали даже тех, кто уже не работает в СМИ несколько лет. Звонили ночами с номеров сотовых операторов Польши, Украины и Литвы, оскорбляя и желая смерти.

Сейчас дотянулись и до номеров обычных россиян. Их телефоны входят в базы магазинов, которые требуют данные для оформлении скидочных карт, потом все эти сведения продаются, их может купить за копейки кто угодно.

Чаще всего нападают в мессенджерах и чатах социальных сетей. На молодое поколение такие атаки влияют несильно: в Telegrаm десятки каналов-миллионников публикуют жесткий контент — и все, кто хотел, уже насмотрелись. А вот более возрастное население к такому не привыкло и очень тяжело переживает подобные сообщения.

Психолог Анна Девятка в разговоре с «360» пояснила, что самыми уязвимыми при нападении спамеров оказываются люди, которые еще не полностью освоились в социальных сетях. Чаще всего это старшее поколение.

«Для них такие сообщения являются большим стрессом и ударом в самое сердце. Научите их закрывать соцсети, объясните им, что сейчас идет информационная война. Объясните своим близким, что, к сожалению, такие сообщения есть и на них не надо обращать внимания. Это всего-навсего пропаганда», — сказала Анна Девятка.

Она уточнила, что такие сообщения и шокирующие фотографии призваны деморализовать человека. Сейчас, когда нервы уже у всех оголены, люди находятся в состоянии тревоги несколько дней подряд. Она имеет свойство накапливаться, и такие сообщения несут манипулятивный эффект.

«Служба безопасности» ушла в пропаганду

Если в первые дни звонили реальные люди, то сейчас массовая рассылка исходит от ботов. Их созданием и программированием занимаются военные центры психологических операций. Абонентам российских сотовых операторов поступают звонки от Владимира Зеленского: он призывает их повлиять на украинские события. Такие звонки фиксировались в Москве, Новосибирске, Барнауле и других российских городах.

При этом многие отметили, что прекратились звонки из так называемой «службы безопасности» банков, которая выманивала у россиян пароли и другие личные данные, чтобы добраться до их денег. Молчание объясняется очень просто: самое большое количество звонков телефонных мошенников поступало именно с территории Украины.

Сейчас все эти «специалисты» ушли на военную работу. Их привычная деятельность остановилась после уничтожения киевского центра психологических операций. Однако часть мошенников продолжают работать, рассылая угрозы и размещая фейки в соцсетях и на сайтах.

Противодействовать спамерам просто: не нужно брать трубку при звонках с незнакомых номеров, не стоит открывать сообщения от незнакомцев, можно закрыть социальные сети и оставить доступ только друзьям, а на ночь лучше ставить телефон в авиарежим.