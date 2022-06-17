Украина не примет Евровидение в 2023 году. Организаторы конкурса знали об этом заранее

Украина не сможет принять Евровидение у себя в 2023 году. Организаторы уже ведут переговоры с Великобританией, где фанатам конкурса смогут обеспечить большую безопасность. Тем временем некоторые политологи уже жалеют о таком решении, считая, что несостоявшееся на Украине шоу было бы эпическим — с парадами фашистов.

Украина не примет Евровидение в 2023 году

В этом году на европейском песенном конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области. Однако ждать мероприятия на Украине не стоит.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Евровидение следующего года не может пройти на Украине — из соображений безопасности.

«После победы на конкурсе песни Евровидение в мае EBU изучало варианты проведения конкурса в следующем году с украинской общественной телекомпанией. <…> После объективного анализа референтная группа с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни в соответствии с правилами, не могут быть выполнены», — сказано в заявлении, опубликованном в Twitter конкурса.

Организаторы мероприятия отметили, что Евровидение — одно из самых сложных для подготовки телешоу в мире. Над ним работают тысячи людей. Для подготовки требуется 12 месяцев. Приезжают на конкурс также тысячи фанатов, которым необходимо обеспечить безопасность.

При этом в мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы музыкальный конкурс Евровидение прошел в Мариуполе.

Евровидение может пройти в Великобритании

Теперь организаторы рассматривают возможность проведения мероприятия в Великобритании, представитель которой занял на конкурсе второе место. Им стал Сэм Райдер с песней Space Man, в финале он набрал 466 баллов.

EBU уже начал консультации с «Би-би-си» как с вещателем этой страны. Там отметили, что рассмотрят возможность организации конкурса в Великобритании.

Если Евровидение 2023 года действительно пройдет у британцев, для их страны это будет уже девятый по счету конкурс. Тогда Великобритания станет первой в мире по их числу.

Как выглядело бы Евровидение на Украине

Евровидение на Украине было бы эпическим зрелищем. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Я очень жалею, что Евровидение не пройдет в Киеве, потому что это было бы прекрасное зрелище. Вечер, факельные шествия фашистов, с фашистскими хоругвями, с выкриками на украинском и немецком языках во славу Гитлера и Бандеры, вокруг снуют полуодетые конкурсанты, проникая к месту конкурса. Эпическое зрелище, эпическое Геннадий Подлесный.

Подлесный уверен, что организаторы Евровидения изначально не планировали проводить конкурс на территории Украины. Политолог отметил, что подаренная украинским музыкантам победа — исключительно политическое решение.

«Мы уже давным-давно привыкли, что Евровидение — это никакой не конкурс песен, никакой не конкурс музыки, это просто конкурс различных политических проектов. <…> Что-то связанное именно с политикой, но никак не с качеством контента», — подчеркнул Подлесный.

Говоря о заявлениях Зеленского об организации Евровидения в Мариуполе, политолог отметил: глава Украины и многие люди в его окружении, похоже, находятся под воздействием наркотиков. Иначе объяснить некоторые их слова нельзя.