Зеленский предложил Мариуполь для проведения Евровидения

Победу на музыкальном конкурсе Евровидение одержала украинская группа Kalush Orchestra и получила право на проведение мероприятия в следующем году в своей стране. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда-нибудь конкурс проведут в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь», — говорится в сообщении.

Ранее Украина побеждала на Евровидении в 2004 году. Победу завоевала певица Руслана с песней Wild dances («Дикие танцы») и в 2016 году — после выступления Джамалы с композицией «1944».

Третьей победы могло не быть. После выступления Kalush Orchestra лидер коллектива Олег Псюк сделал со сцены политическое заявление, чем нарушил правила Евровидения. Но организаторы конкурса, Европейский вещательный союз назвали выкрик исполнителя гуманитарным жестом. Никаких мер к нему не применили. По итогам двух туров голосования жюри и зрителей группа Kalush Orchestra получила 631 балл и стала лидером.

Мариуполь после освобождения от украинских военных находится в полуразрушенном состоянии. Но сейчас город начинает медленно возвращаться к жизни.