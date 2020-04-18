Ученые рассказали, как многие люди заболели COVID-19. Вирус передается от бессимптомных больных

Одни из самых актуальных вопросов сейчас — это каким путем можно заразиться COVID-19 и как этого избежать. Люди знают, что инфекционную болезнь можно подцепить, если находиться в контакте с уже заболевшем, особенно если он чихает и кашляет. Но коронавирусная инфекция сейчас все чаще передается среди людей, которые выглядят здоровыми и хорошо себя чувствуют. А по словам ученых, много вирусных частиц наблюдалось именно у людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания.

Ученые рассказали, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, симптомы у которых только начинали проявляться, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine. Пик заражаемости приходился именно на это время. При этом указывается, что порядка 44% пациентов заразились от людей, у которых никаких симптомов заболевания еще не проявлялось. Чаще всего, говорится в материале, в этот период зараженные находились вне дома или среди большого числа родственников.

Бессимптомные пациенты

Для того, чтобы узнать долю бессимптомных — или пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые статистически анализируют цепочки передачи инфекции.

Эпидемиологам для этого нужно оценить два ключевых параметра. Первое — инкубационный период болезни. Это то время, когда человек уже заразился, но болезнь себя еще никак не проявляет. Второе — серийный интервал. Так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции. Другими словами, если один человек заразил второго, и известно, что первые симптомы (например, кашель) начались у второго на три дня позже, чем у первого, то эти три дня и будут называться серийным интервалом.

Определение параметров

И первый, и второй параметры можно оценить независимо друг от друга. Оценить ту самую долю бессимптомных инфекцийони они могут помочь в сравнении. То есть, если серийный интервал в среднем меньше, чем инкубационный период, то это говорит о том, что доля инфекций происходит раньше, чем начинают проявляться симптомы. Для вычисления этой доли, необходимо сравнить распределения вышеописанных значений. Но и этого, оказывается, недостаточно.

Помимо сравнения двух параметров, также следует оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, присутствующим в слюне и других выделениях, и как со временем эти значения меняются.

Исследование ученых

В своей работе исследователи провели анализ течения болезни у 94 пациентов с COVID-19. При этом отмечается, что никто из них критически тяжелым больным не был. У участников исследования брали мазки из горла в течение 32 дней после проявления симптомов. В результате выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых возникает примерно во время появления первых симптомов болезни. После он идет на спад и практически пропадает примерно к концу третьей недели (к 21 дню). Отмечается, что ни возраст, ни пол, ни тяжесть заболевания пациента на эти показатели не влияли.

Полученные результаты ученые сопоставили с официальными данными из Китая. Из них следует, что серийный интервал у COVID-19, в среднем, 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. Ученые построили математическую модель и вычислили, что люди уже могут быть заразными, в среднем, за 2,3 дня до появления первых симптомов. Пик способности заразить приходится примерно на 14 — 16 часов с момента проявления симптомов, то есть в тот же день, как человек только начал чувствовать недомогание. В течение последующей недели у вируса пропадает способность к заражению, потом и вовсе исчезает.

Первые расчеты

В Сингапуре и китайском Тяньцзине уже проводились первые попытки оценить реальное число людей, которые подцепили инфекцию от бессимптомных носителей. В опубликованной в Nature Medicine работе этот процент меньше половины — примерно 44, то в других исследованиях эта оценка выше. Иногда она равнялась 48%, а иногда доходила до 62%.

Как предположили ученые, это может быть связано с введением карантинных мер. Ведь именно с их помощью предотвращали заражения в Сингапуре и Китае на более поздних этапах болезни пациентов.

Однако считать данные опубликованной в журнале работы совершенно полными нельзя. Тем не менее, ученые показали, что в среднем зараженный человек способен, вероятно, заражать окружающих еще за два-три дня до проявления симптомов болезни, а пик заражения приходится на первый день проявления симптомов.

И эти данные все же стоит принять во внимание: ведь получается, что можно считать себя или же другого человека совершенно здоровым, при том что потенциальный зараженный даже не будет догадываться о том, что он уже болен, до тех пор, пока у него не появятся впервые симптомы.

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