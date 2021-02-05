Сектантство освободило от тюрьмы. «Ученика Христа» отправили в психбольницу за убийство сына во время обряда

Члена екатеринбургской секты «Ученики Иисуса Христа», убившего собственного сына, освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Ребенка ему якобы велел наказать Бог, а вся паства еще два дня пыталась его оживить.

Зомбированные сектанты

В конце ноября 2019 года в одном из парков Екатеринбурга обнаружили труп девятилетнего ребенка: мальчика убили и похоронили собственные родители. Мать убежала из России к сестре, а в ответ на вопрос о том, где же находится сын, рассказала об убийстве.

Обоих родителей задержали. На допросе выяснилось, что убили мальчика еще в начале ноября. Отец Иван Казанцев пытался из него «изгнать бесов», бил плетьми, заткнув рот кляпом. В результате ребенок просто задохнулся. Отец мальчика 5 февраля был признан невменяемым и вместо тюрьмы отправлен на принудительное психиатрическое лечение, сообщил портал Ura.ru. Помимо убийства собственного сына, его также обвиняли в истязаниях, неисполнении родительских обязанностей и создании секты.

Оба родителя состояли в секте Земфиры Гайнуллиной «Ученики Иисуса Христа». При этом в МВД сообщали, что мужчина и женщина странно себя вели: «складывалось такое впечатление, что они зомбированы». Саму Гайнуллину тоже задержали за соучастие в убийстве: погибшего мальчика якобы принесли к ней, вся секта пыталась оживить ребенка двое суток, только после этого его решили закопать. Однако женщина свою вину отрицает.

«Я видела, что он умер не от рук человеческих. В тот момент в комнате никого не было, когда он умер», — передает слова женщины из суда портал E1.ru.

Знакомая Земфиры Гайнуллиной, которая сама едва не оказалась в секте, добавила в разговоре с Telegram-каналом Mash, что основательница «Учеников Христа» периодически делала жестокие предсказания, одной женщине она предрекла скорую смерть. Адепты, вступая в секту, получали новые имена, основательница же заставляла их продавать квартиры и кочевать вместе с ней по стране.

На допросах Гайнуллина заявляла, что работает «в царстве Иисуса Христа», в итоге ее направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Вменяемость женщины, как и двух адептов ее секты, не подтвердилась, написал «Коммерсантъ»: по версии следствия, у членов секты развились психические расстройства. Прокуратура требовала направить их на принудительное лечение.

Судьба «Учеников Христа»

Земфира Гайнуллина создала секту «Ученики Иисуса Христа» в 2012 году, тогда ей якобы явилось откровение, в котором бог назвал ее Тамарью. Она приняла это имя и стала давать имена адептам в знак их принятия в организацию. Женщина завела аккаунты в Twitter и на YouTube, критиковала официальную церковь и возила своих «учеников» по России и Белоруссии.

Вербовали большую часть последователей через интернет. Дочь одной из женщин, попавших в секту, рассказывала порталу E1.ru, что сначала ничего подозрительного семья не замечала. Но однажды мать исчезла, прихватив с собой часть семейных накоплений, а люди, с которыми она общалась, удалились из социальных сетей.

«Мама просто сидела в комнате и общалась с ними по скайпу — там их несколько человек собиралось. Они говорили о Христе. Мы при этих разговорах не присутствовали и были уверены, что она общается по православной тематике», — рассказала девушка.

Она периодически звонила матери и уговаривала вернуться, но та отвечала, что семья неправильно живет, а она следует за Христом. В конце концов связь оборвалась, а найти родственницу удалось только благодаря одному из видео задержаний членов секты.

Риторика секты основывалась на трактовке Гайнуллиной Ветхого Завета. Женщина утверждала, что общается с богом, а все, кто это отрицает, попадут в ад. Трое детей Гайнуллиной также состояли в секте, остальных несовершеннолетних приводили с собой новые участники.

«Ученики Христа» считали, что детей надо жестоко наказывать. Нескольких детей, включая брата убитого мальчика, после ареста членов секты отправили в психиатрическую больницу, так как они были в тяжелом психологическом состоянии.

После того как Гайнуллину и двух адептов ее секты задержали, об остальных участниках организации никаких сведений не появлялось.