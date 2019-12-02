«Зомбированных» сектантов из Екатеринбурга арестовали. 2 дня после ритуального убийства сына они пытались его «оживить»

Дело убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика продолжает привлекать внимание СМИ и общественности. О том, что правоохранители обнаружили его тело, стало известно еще 28 ноября. С тех пор ежедневно появляются новые подробности его гибели, а следователи продолжают выясненять мотивы убийц. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «360».

Информация о том, что тело девятилетнего мальчика обнаружили в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга, поступила в Следственный комитет России вечером 27 ноября. Когда следователи отреагировали на вызов и прибыли по адресу, труп ребенка действительно находился там — он был завернут в простыню и закопан в землю.

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Об убийстве ребенка сообщила сестра его матери, которая проживает в Белоруссии. Она рассказала, что ее родственница вернулась на родину одна, поэтому заявительница решила узнать, где сейчас ее несовершеннолетний племянник. По словам женщины, в ответ на этот вопрос мать мальчика рассказала об убийстве сына, которое она совершила вместе со своей соседкой.

По данным источника, вечером 28 ноября мать мальчика удалось задержать в Екатеринбурге. Она вернулась с Россию добровольно, поэтому правоохранительным органам не пришлось выполнять процедуру экстрадиции. По другой информации, женщину задержали в Белоруссии, куда она сбежала после смерти сына, а затем отправили в Екатеринбург.

29 ноября в Республике Башкортостан обнаружили 40-летнего отца убитого ребенка Ивана Казанцева. Он был задержан на железнодорожном вокзале, откуда собирался уехать в другой город.

Оба родителя состояли в секте 48-летней Земфиры Гайнуллиной «Ученики Иисуса Христа», которую также задержали.

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«Задержанные вели себя, мягко говоря, странно. Складывалось такое впечатление, что они зомбированы», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительной версии следствия, мальчика убили еще 5 ноября. Религиозные родители пытались «изгнать из ребенка бесов», а потому били плетьми. При обыске квартиры, которую семья снимала в Екатеринбурге, обнаружили Библию и плетки. Чтобы мальчик не кричал, ему в рот засунули кляп. Именно он и стал причиной смерти — ребенок умер от механической асфиксии. Он просто задохнулся из-за нехватки воздуха.

Предполагается, что девятилетнего мальчика убил отец Иван Казанцев, который испытывал к нему личную неприязнь. В понедельник, 2 декабря, СК РФ впервые сделал официальное заявление. В ведомстве подтвердили, что после обнаружения тела мальчика завели уголовное дело по статье «Убийство».

«По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью. Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путем производства целого комплекса следственных действий», — сообщили в СК РФ.

По данным источника, в ходе одного из допросов отец ребенка заявил, что мальчик провинился, и бог велел наказать его. На вопрос о том, почему во рту его сына оказался кляп, Казанцев ответил «Бог дал дыхание — бог забрал». Кроме того, на официальном сайте СК РФ появилось видео другого допроса Казанцева. Там он утверждал, что у него был всего один ребенок, в то время как его супруга рассказала следствию о двух сыновьях.

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Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В понедельник, 2 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать его до 26 января. В тот же день там прошло слушание в отношении 48-летней Земфиры Гайнуллиной, которая является главой секты «Ученики Иисуса Христа». Женщину обвиняют в соучастии в убийстве ребенка. По данным следствия, после убийства мальчика, родители принесли его тело к ней с просьбой «оживить» их сына. Гайнуллина два дня пыталась выполнить их просьбу, однако не справилась, после чего родители закопали тело мальчика в парке.

«Ученики Иисуса Христа» возникли после того, как в 2012 году задержанной явилось некое «откровение». Вместе со своими учениками она организовала эту секту и начала путешествовать по разным городам России и Белоруссии. Кроме того, следователи установили, что адептов своей секты Гайнуллина заставляла жестоко наказывать детей за провинности. В результате суд вынес постановление арестовать главу секты на два месяца.

В Следственном комитете подчеркнули, что расследование убийства школьника продолжается. Там также отметили, что мать ребенка проходит по делу как свидетель — она самостоятельно явилась на допрос.

«Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершенным преступлениям. Более того, в обязательном порядке будет проверена оперативная информация о возможном наличии иных подозреваемых» — сказано в сообщении ведомства.