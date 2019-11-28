Изгнание бесов или воспитание плеткой. Главное об убийстве мальчика в Екатеринбурге

Информация о том, что в Екатеринбурге найдено тело девятилетнего ребенка, появилась в СМИ 28 ноября. Анонимные источники изданий сообщили, что в процессе «изгнания бесов» его убили родители-сектанты. Официальной информации по поводу произошедшего пока нет. Что известно о происшествии — в материале «360».

Мать мальчика — гражданка Белоруссии. После смерти ребенка она вернулась на родину, писали российские СМИ. По данным Znak.com следствие будет требовать экстрадиции. Отца мальчика ищут, он является подозреваемым по статье «Убийство» УК РФ. Также сообщается, что в Екатеринбурге семья жила только с октября, причем родители ребенка снимали разные квартиры. На учете семья не состояла, но мать, по данным kp.ru, лежала в екатеринбургской психиатрической больнице. Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

О случившемся сестра подозреваемой в убийстве сообщила 26 ноября на горячую линию «Ребенок в опасности» Следственного управления СКР по Свердловской области. Женщина вернулась на родину в Белоруссию одна, хотя в Россию уезжала с сыном. Она якобы сама рассказала сестре об убийстве после вопроса о том, где находится ребенок. По словам сестры подозреваемой, женщина вместе с соседкой убила сына, а потом закопала его в парке у озера.

ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщил о том, что мальчик «был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города».

По одной из версий родители убили сына «на религиозной почве» — следователи нашли в квартире матери убитого мальчика плетки и Библию. Следствие предполагает, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп, из-за которого мальчик задохнулся. Также сообщалось о том, что родители могли состоять в секте, однако позже эту информацию опровергли: «Коммерсант» пишет, что подозреваемые в убийстве сына были радикально верующими, но не сектантами. Отец с двумя детьми скрылся, его разыскивает полиция.

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Сегодня следствию удалось связаться с подозреваемой: по ее словам, ребенок умер еще 5 ноября после того, как к нему «применил насилие отец». Тело сына родители якобы прятали вместе — закопали в лесопарке недалеко от своего дома.

«Отец воспитывал ребенка розгами, а чтобы он не кричал, ему заткнули ему рот кляпом, из-за этого мальчик задохнулся. Тело ребенка мать и отец вместе вынесли из квартиры и закопали», — подтверждает источник «Коммерсант Урал» в правоохранительных органах.

Также стало известно, что к соседке семьи еще неделю назад приходила полиция — искали пропавшую женщину с ребенком. Но опознать ее по фотографии соседка не смогла. Она также добавила, что в лицо соседей не знала.

Издание Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщило, что мать убитого мальчика задержали в Екатеринбурге. Мужчины, который якобы издевался над мальчиком с ним не было. Его продолжают искать.

«Непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется, — отметил собеседник издания. При этом стала известна причина смерти ребенка. Мальчик умер от асфиксии: ему просто нет хватило воздуха из-за того, что его рот забили кляпом.

Официального заявления Следственного комитета по факту убийства еще не было.