Убитых на Фарерских островах дельфинов пытаются пристроить на мясо. Их забили любители и даже не рассчитали число

На Фарерских островах охотники загнали на мелководье и убили почти 1500 дельфинов. Это крупнейший забой этих животных не только в регионе, но, возможно, и в мире. Зоозащитники и многие местные жители называют произошедшее варварством. При этом трупов дельфинов оказалось так много, что употребить всех их в пищу просто не получится. Туши придется выкидывать.

Массовое убийство дельфинов было нелегальным

О забое сообщила природоохранная организация Sea Shepherd. По ее данным, погибли 1428 атлантических белобоких дельфинов. Охота прошла в ночь на воскресенье, 12 сентября, возле деревни Скалафьордур.

«Эта последняя резня дельфинов была настолько жестокой и плохо организованной, что неудивительно, что охота подвергается критике в фарерских СМИ и даже со стороны многих откровенных сторонников китобоев», — отметили в организации.

Источник фото: сайт Sea Shepherd

По словам местных жителей, которые поделились видео и фотографиями произошедшего, эта охота нарушила сразу несколько законов Фарерских островов. Во-первых, о ней не знали местные организаторы гриндадрапа — ежегодной официальной охоты на морских животных. Организовал все человек из другого района, без надлежащих полномочий. Иными словами, разрешения на убийство дельфинов не было.

Источник фото: сайт Sea Shepherd

Во-вторых, у многих участников охоты не было и лицензии, которая требуется на Фарерских островах. По местным законам для участия в гриндадрапе нужно специальное обучение тому, как быстро убивать китов и дельфинов. Из-за недостатка знаний многих животных оставляли умирать в страданиях. Некоторые дельфины получили травмы от гребных винтов моторных лодок.

Источник фото: сайт Sea Shepherd

«Кадры показывают, что многие дельфины все еще были живы и двигались даже после того, как их выбросило на берег. <…> Многие дельфины были сбиты моторными лодками, по сути, взрезаны гребными винтами, что привело к медленной и мучительной смерти», — подчеркнули в Sea Shepherd.

Глава фарерской ассоциации китобоев Олавур Сьюрдарберг в разговоре с Би-би-си заявил, что массовое убийство было ошибкой. Якобы когда охотники нашли стаю, решили, что в ней всего 200 дельфинов.

Трупы дельфинов просто выкинут

Традиционно мясо дельфинов после охоты распределяют между ее участниками, а любой остаток — между местными жителями района, где проходил гриндадрап. Однако в случае с охотой в ночь на 12 сентября мяса оказалось больше, чем кто-либо мог забрать. Погибших дельфинов стали предлагать жителям других районов в надежде, что трупы животных не придется просто выбрасывать.

Датская газета Ekstra Bladet опубликовала интервью с жителями Фарерских островов. При этом их полные имена отредактировали ради безопасности семей собеседников издания. Они рассказали, что многие фарерцы разъярены.

«Я предполагаю, что большинство дельфинов будет выброшено в мусорное ведро или в яму», — заявил один из местных жителей.

«У нас должны быть квоты на район, и мы не должны убивать дельфинов», — сказал другой.

Еще один мужчина попросил заняться расследованием случившегося премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

«Если она выразит свою критику, то местным жителям, желающим положить конец этой варварской традиции, будет легче это сделать», — объяснил свою позицию недовольный датчанин.

В ходе опроса, проведенного после массового убийства дельфинов, более 50% местных жителей высказались против охоты на гринд, чуть больше 30% заявили, что одобряют ее. Однако раньше за охоту высказывались около 80% респондентов, отметили в Би-би-си.

Убийство дельфинов как доход

Менее сочувствующие животным фарерцы беспокоятся, что международная пресса, демонстрирующая фото убитых дельфинов, ставит под угрозу экспорт продукции островов. Оттуда везут лосося в Великобританию, США и Россию.

Защитник животных Доминик Дайер в Twitter уже призвал не покупать продукцию печально известного региона.

«Варварское истребление тысяч дельфинов и китов не имеет ничего общего с культурой или добычей пищи. Это просто варварство и жажда крови, которые позорят современный мир», — подчеркнул он.

Ранее Sea Shepherd уже выступала за бойкот продукции указанного региона и даже туристических возможностей архипелага. С помощью него защитники природы надеются остановить древнюю традицию гриндадрапа.

Гриндадрап — традиция или варварство?

Защитники животных давно критикуют охоту на дельфинов, называя это варварством. На Netflix даже выходил документальный фильм Seaspiracy — о воздействии рыболовства на окружающую среду.

Но местные жители считают ее неотъемлемой частью своей культуры. Вот уже сотни лет на отдаленных островах таким образом охотятся на разных морских млекопитающих.

По статистике местного правительства, каждый год забивают порядка 600 черных дельфинов. Белобоких убивают меньше — 35 в прошлом году и 10 в позапрошлом. Предыдущий рекорд по числу убитых дельфинов установили в 1940 году. Тогда погибли 1200 животных. Также охотники забивали большие стаи в 1879 году (900 дельфинов) и в 1938 году (854 особи). Об этом рассказал морской биолог с Фарерских островов Бьярни Миккельсен.

Такая охота не является коммерческой. Часто она начинается спонтанно, когда рыбаки какой-либо деревни попросту замечают большую стаю дельфинов. После этого животных загоняют на берег лодками, блокируя путь к океану. На отмели большинство дельфинов попросту застревает. А тех, что остаются слишком далеко в воде, рыбаки затаскивают на мель, цепляя крюком за дыхало.

Представитель островов в парламенте Дании Сьюрдур Скааль считает, что гриндадрап проходит гуманно. Якобы местные китобои используют специальный гарпун, с его помощью перерубают животным позвоночник, а затем перерезают горло. То есть дельфины, по версии Скааля, умирают быстро и не мучаются.

«Это намного лучше, чем держать в заточении коров и свиней», — заявил он.

Охота на китообразных на Фарерах не регулируется международной комиссией по их промыслу. Заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов в разговоре с «360» отметил, что к истреблению дельфинов это не приведет. Стоит подчеркнуть, что мясо дельфинов достаточно токсично.