Вывоз китов и дельфинов на полгода запретят в России

Российское правительство подписало постановление, по которому Россия запретит на полгода вывозить китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такое решение направлено на защиту популяции млекопитающих. Оно связано со случаем, произошедшим в 2018 году, когда в «китовой тюрьме» в Приморье незаконно держали 90 белух и 11 косаток.

Правительство сообщило, что в связи с этим разработан проект постановления, который запрещает на 180 дней вывоз из страны в не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) государства млекопитающих отряда Cetacea: китов, дельфинов и морских свиней. Госдума уже поддержала инициативу.

«Но надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна „калитка“, которую предстоит закрыть», — сказал изданию зампред комитета Думы по экологии Михаил Старшинов.

Союз зоопарков и аквариумов России совместно с федеральными властями с 2020 года планомерно добивается ограничения деятельности предприятий, не обеспечивающих комфортные условия пребывания для животных, заявил газете председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его мнению, полностью закрывать бизнес из-за недобросовестных компаний, неверно.