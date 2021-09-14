Более 1,4 тысячи дельфинов убили охотники на Фарерских островах

Массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов устроили на Фарерских островах. Жертвами местных жителей стали 1428 особей. Об этом сообщила природоохранная организация Sea Shepherd.

Охотники выслеживали дельфинов ночью 12 сентября. Она загнали большую стаю на мелководье с помощью гидроциклов и скоростных катеров. В итоге охотники убили 1428 особей у пляжа в деревне Скалафьордур.

По словам природоохранной организации, прошедшая охота стала крупнейшей на Фарерских островах. Ранее самым массовым считалось убийство 1200 черных дельфинов. Охоту устроили в 1940 году.

На Фарерских островах разрешен китобойный промысел. Для охоты на дельфинов необходимо получить специальную лицензию. Как отметили в Sea Shepherd, эта охота была нелегальной. Многие ее участники не имели необходимых документов.

После охоты в соцсетях стали выкладывать большое количество фотографий и видео с мертвыми дельфинами на пляже. На кадрах было видно, что многие раненные особи оставались живы и мучительно умирали. Некоторые дельфины получили травмы от гребных винтов моторных лодок. Фарерская ассоциация китобойного промысла заявила, что шокирована случившимся.