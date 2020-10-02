Стало известно о планах США убить Ассанжа. Дело может быть в секретах, которые он еще хранит

Спецслужбы США планировали отравить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Guardian. Детали операции стали известны благодаря свидетелю по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks, с которым разведка США якобы обсуждала способы избавления от журналиста. Мотивом могут служить секреты, которые Ассанж еще не успел раскрыть.

По словам экс-сотрудника частного охранного предприятия UC Global, три года назад американские спецслужбы предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу применить «более радикальные меры» по отношению к журналисту.

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — заявил мужчина в суде.

Начальство дало сотруднику задание установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать звук и вести прямые трансляции. По словам главы UC Global, это было нужно, «чтобы друзья в США» могли полноценно наблюдать за происходящим в посольстве в режиме реального времени.

Поставленная задача обеспокоила мужчину. Он заявил, что осуществить ее невозможно, однако в ответ получил подробные инструкции по выполнению задания.

«Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США», — сообщил адвокат Ассанжа Марк Саммерс.

Зачем убивать Ассанжа?

Основателя WikiLeaks действительно могли попытаться убить. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко. Он считает, что Ассанж владеет гораздо большей информацией, чем та, которую он успел опубликовать. С этим согласен и другой собеседник «360» — бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт.

Не сомневаюсь в том, что у него на руках было и есть гораздо больше информации, чем то, что он уже опубликовал. Эта информация хранится, скорее всего, в качестве щита, гарантии защиты. Однако она могла стать и мотивом для убийства журналиста Скотт Беннетт бывший сотрудник спецслужб США.

При этом оба мужчины полагают, что это не последняя попытка убить основателя WikiLeaks. По мнению Беннетта, шансы расстаться с жизнью у Ассанжа возрастут в разы, если его переведут в обычную тюрьму США.

«Тогда появится высокая вероятность, что еще до вынесения приговора мы услышим о его „самоубийстве“», — добавил собеседник «360».

Правда, по словам экс-сотрудника спецслужб, защитить журналиста пытается Дональд Трамп. Возможно, после переизбрания он объявит о помиловании Ассанжа, считает Беннетт. В сентябре американский лидер уже предлагал помиловать журналиста. Взамен на свободу или смягчение приговора основатель WikiLeaks должен будет рассказать, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии перед выборами президента в США в 2016 году.

Посольство Эквадора выдало Ассанжа Лондону весной прошлого года. Как сообщила гражданская жена Ассанжа Стелла Морис, в британской тюрьме над ним издеваются: заковывают в наручники в 05:00, раздевают догола, просвечивают рентгеном и полтора часа везут в суд в тесном фургоне.